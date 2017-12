Hallazgo de 'burbuja volcánica' en el subsuelo de EE.UU asombra a los científicos 

La revista Geology publicó los recientes descubrimientos sobre la actividad en el subsuelo de Vermont, Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, la cual, aparentemente, no había registrado mucha actividad geológica.

Según la publicación, los investigadores de las universidades de Rutgers y de Yale, hicieron el sorprendente descubrimiento de una burbuja de roca candente justo en el subsuelo de Vermont, uno de los estados de EE.UU.



Investigaciones previas, que mostraban un punto relativamente caliente debajo del manto superior de Nueva Inglaterra, sirvieron como referencia para los científicos.



Fue así que descubrieron que la masa de roca ardiente se localiza a 200 kilómetros de profundidad y presenta una temperatura de 200 grados más caliente que su entorno en el manto superior.



Otra de las particularidades que ha llamado la atención de los científicos es que la anomalía térmica tiene 400 kilómetros de diámetro y se extiende a otros estados de Nueva Inglaterra.



La 'burbuja ardiente' se localiza, a más del estado de Vermont, debajo del subsuelo de Nueva Hampshire y el oeste de Massachusetts.



Tras notar el aumento de la temperatura térmica en esa zona, los científicos colocaron un equipo avanzado de sensores sísmicos, con lo que identificaron lo que yace debajo de la tierra, que, de otra forma, pasaría desapercibido.



Según el coautor del estudio, Vadim Levin, profesor del departamento de ciencias planetarias y terrestres de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, "hace diez años, esto no hubiera sido posible. Ahora tenemos un ojo mucho mejor para ver dentro de la Tierra".



Utilizando datos de EarthScope, una gran red de instrumentos de monitorización de actividades sísmicas que se extiende a lo largo de toda Norteamérica, observaron una parte con roca cálida, y encontraron evidencia geológica de que está en movimiento.



Según un artículo de National Geographic, en Nueva Inglaterra, los terremotos son casi desconocidos y sus montañas son simples colinas en comparación a las Montañas Rocosas. Sin embargo, es importante no subestimar lo que sucede debajo de la superficie.



Imagen referencial. La burbuja caliente podría extenderse a otros estados, sin embargo, es un proceso que tomaría millones de años. Foto: Pixabay