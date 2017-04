Estos son los derechos de los pasajeros en caso de sobreventa en Ecuador

La sobreventa de boletos aéreos ha estado en la mira desde mediados de abril. Esta práctica, común en las aerolíneas, saltó a los titulares de medios internacionales luego de que un pasajero fuera obligado, de forma violenta, a bajar de un avión de la compañía United Airlines pues la empresa necesitaba desocupar asientos para que miembros de la misma puedan viajar.

No es el único caso reciente. Hoy, 21 de abril de 2017 la Agencia EFE reportó que un canadiense perdió un viaje a las islas Galápagos, por el que había pagado más de USD 7 500 por un caso de sobreventa de billetes.



La afectada en este caso fue Vicki Russell, quien denunció que Air Canada le impidió volar a Ecuador luego de haber vendido más pasajes de su avión que tenía como primer destino la ciudad de Miami (EE.UU.). En respuesta a eso, la compañía le ofreció una compensación de USD 600.



De acuerdo al portal Business Insider, “las aerolíneas sobrevenden los vuelos para maximizar sus ganancias… Es una forma de asegurarse de que ganan la mayor cantidad de dinero en cada vuelo”, afirma el medio.



Sin embargo, no es algo que se realiza aleatoriamente. Para vender más plazas de las que realmente existen en el avión, las empresas analizan qué porcentaje de pasajeros podría no presentarse al vuelo por distintos motivos como atrasos, falta de documentación necesaria para viajar u otros imprevistos de último momento.



En el Ecuador, la institución encargada de la administración y control de la actividad aeronáutica es la Dirección General de Aviación Civil (DAC). Esta define la sobreventa como una “práctica que se presenta cuando, en un vuelo regular, el número de pasajeros con billete expedido con reserva confirmada que se presentan para embarcar dentro del tiempo límite señalado sobrepasa el número de plazas de las que dispone el avión”.



Por conflictiva que parezca, la práctica también puede beneficiar a los pasajeros, según dijo el analista aéreo Vinay Bhaskara a Business Insider, pues permite que las aerolíneas vendan boletos de último minuto a viajeros en precios inferiores.



Al igual que en el resto del mundo, en el país los pasajeros tienen derecho a la compensación en caso de sobreventa de plazas. Así lo establece el artículo 5 de la resolución 0381 de la DAC que está en vigor desde el 2013. Esta explica que la prioridad es ofertar “un transporte alternativo y la compensación al pasajero”.



En caso de que el embarque al avión fuese negado por un caso de sobreventa, “teniendo el usuario la reserva confirmada y habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, el transportista aéreo deberá proporcionar el viaje del usuario a su destino final en el siguiente vuelo que cuente con espacio disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y ruta”, establece la DAC.



Sin embargo, si la aerolínea no dispone de otro vuelo con dichas condiciones será la responsable de “hacer las gestiones necesarias por su cuenta para el embarque del usuario en otro transportista en la mayor brevedad posible”.



Adicionalmente, de no llegar a un acuerdo con el pasajero, la aerolínea deberá compensarlo con una suma mínima equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido.



Esta suma deberá ser pagada “en efectivo o en cualquier otra forma aceptada por el pasajero como billetes en las rutas del transportista aéreo, bonos para adquisición de billetes, reconocimiento de millas, etc”, dice la resolución.



Adicionalmente, en caso de sobreventa, cancelación o retraso en vuelos nacionales, los pasajeros tienen derecho al libre endoso; es decir, puede solicitar el endoso del boleto para viajar en otra aerolínea de acuerdo a la disponibilidad de espacios y horarios de esta.

La DAC, cuenta con oficinas de atención al usuario en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. Allí, representantes de la entidad responden solicitudes y reclamos de la ciudadanía.



En caso de que los pasajeros tuvieran un problema con sus vuelos y este se presentara en un aeropuerto donde no hay una oficina de la DAC el usuario debe realizar los reclamos a través de los administradores aeropuetoarios.