‘De puño y letra’, la serie de instantáneas que ganó el Fotoperiodismo Por la Paz

El tiempo que se demora revelar una foto tomada con una cámara Polaroid es similar al tiempo que duró el terremoto del pasado 16 de abril del 2016, en Ecuador. 52 segundos fueron suficientes para destruir miles de vidas y también para eternizarlas en decenas de imágenes.

Una semana después del terremoto, Isadora Romero y Misha Vallejo, dos fotodocumentalistas locales, dejaron de realizar donaciones de víveres y se preguntaron cómo podían ayudar a las personas afectadas desde la fotografía.



Lo que se les ocurrió, luego de conversar con un grupo de psicólogos, es tomar fotos con sus cámaras Polaroid, enseñarlas a los retratados y dejar que escriban lo que quisieran en los bordes de su imagen.



Con esa serie Romero y Vallejo ganaron la V edición del Fotoperiodismo Por la Paz, el premio de fotografía más prestigioso del país.



‘De puño y letra’, el nombre que le pusieron a esta serie fotográfica, está poblada de imágenes que muestran a mujeres, hombres, niños y ancianos junto a casas destrozadas, donde solo se ve cemento acumulado, o en albergues improvisados.



En una de las instantáneas está una señora con lentes oscuros, mascarilla y su mano izquierda enfundada en una venda. A sus espaldas se ven los restos de una de las paredes que un día fue parte de su casa. En el texto que escribió se lee: “Soy Betty Arteaga, la pared en que Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo con mi esposo. 16 de abril 2016”.



Vallejo cuenta que antes de tomar las fotos siempre conversaban con las personas mínimo durante 30 minutos. “Por esos días todo el mundo tenía ganas de hablar sobre lo que le había sucedido, sobre todo, la gente de lugares a los que no llegaba la ayuda.



En las instantáneas ‘De puño y letra’ todas las imágenes tienen algo que los retratados incluyeron. Los adultos escribieron frases en las que se dan fuerza y ánimo; los más pequeños dibujos de sus casas y mascotas; e incluso una mujer analfabeta su huella digital.



Romero cuenta que en total reunieron ochenta testimonios y que los van rotando para que todo el mundo tenga una voz. Las fotos ya se expusieron en el boulevard de las Naciones Unidas y en el Centro Cultural Metropolitano. Historias donde la solidaridad y la valentía siempre le ganaban a la miseria y a la precariedad de la situación.



Dentro del material que enviaron para el Fotoperiodismo Por la Paz incluyeron fotos de formato más pequeño, a color, que muestran el contexto del terremoto.



Con el dinero recibido Romero y Vallejo piensan publicar un libro para entregárselo a las personas retratadas. Será una publicación que sirva como registro de memoria para la gente que compartió su testimonio y como material didáctico para escuelas y colegios.



El jurado de esta edición estuvo integrado por Stephen Ferry, Oliver Kornblihtt, Ricardo Bohórquez, Diego Vidart y Rodrigo Gómez. El ganador de la categoría estudiantil fue Christian Rojas, con la serie ‘Resiliencia’.



Ganadores Fotoperiodismo Por la Paz:



Primera edición: Diego Pallero

Segunda edición: Paúl Navarrete

Tercera edición: Santiago Arcos

Cuarta edición: Edu León

Quinta edición: Isadora Romero y Misha Vallejo