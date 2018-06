Denuncian a Ed Sheeran por el supuesto plagio de un tema de Marvin Gaye

LEA TAMBIÉN

El músico británico Ed Sheeran ha sido denunciado, en Estados Unidos, por un supuesto plagio del tema de Marvin Gaye Lets Get It On, según informaron hoy, 29 de junio del 2018, medios británicos.

La compañía Structured Asset Sales (SAS), que posee parte de los derechos del tema, reclama a la estrella USD 100 millones.



La firma considera que la canción Thinking Out Loud, que Sheeran publicó en 2014, copia "la melodía, los ritmos, las armonías, los acordes, la batería, la línea de bajo, los coros de relleno, el tempo, el síncope y el looping" de la de Gaye, según el diario británico The Guardian.

Video: YouTube, cuenta: Ed Sheeran

SAS adquirió un tercio de los derechos de Lets Get It On cuando en 2003 falleció Edward Townsend, que firmó el tema junto con Gaye en 1973.

Sheeran incluyó Thinking Out Loud en su disco 'X', del que ha vendido más de 15 millones de copias.



Esta es la segunda acción judicial que afronta el músico británico por ese tema, después de que en 2016 los herederos Townsend ya iniciaran una demanda similar.

Sheeran, de 27 años, negó entonces esas acusaciones, aunque según la cadena pública británica BBC, "no está claro" si ese proceso se ha llegado a resolver.