Denuncian maltrato animal en 'Piratas del Caribe 5'

La nueva entrega de Piratas del Caribe se encuentra en el centro de la polémica. Esto luego de que la actriz Kaya Scodelario dejara al descubierto un hecho que fue definido como de maltrato animal por la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

En conversación con el diario The Sun, la intérprete de 25 años contó -a modo de anécdota- lo complejo que fue el rodaje de esta megaproducción para el mono capuchino, mascota del personaje del Capitán Barbosa, interpretado por el actor australiano Geoffrey Rush.



"El integrante más memorable del elenco fue el mono, porque vomitaba todo el tiempo. Era muy divertido", reveló una de las actrices del filme, protagonizado por Johnny Depp.

La mencionada ONG denunció estos hechos y acusó a la producción de maltratar al animal, y pidió a Disney que no se vuelvan a utilizar animales en sus rodajes. "No hay forma humana de obligar a un animal a actuar en una película", declararon en un comunicado.