Malos tratos en el sistema de salud pública pueden ser denunciados en la línea 171

Erradicar los malos tratos en el sistema de salud pública es el objetivo que se ha planteado el Ministerio de Salud Pública (MSP) y por ello impulsa una campaña para capacitar a los funcionarios y con ello generar una atención más cordial hacia los pacientes.

La campaña busca reconocer las buenas prácticas sistemáticas que existen en varias casas de salud y por otro lado corregir aquellos malos tratos que puedan presentarse y de ser el caso se podría sancionar al funcionario que incurra en ello.



Gabriela Campos comenta que desde el viernes 11 de agosto su padre se encuentra internado en una casa de salud de la capital por un problema en la vejiga y asegura que muchos funcionarios no son amables. "Existe mucha indolencia. Estamos pasando momentos dolorosos deben ser más humanos. La médica que está a cargo de mi padre nos indicó que podíamos ingresar a verlo porque está en sus últimos días, pero el guardia no nos dejó, no escuchó razones".



A través de la línea 171 opción 3 la persona que se haya sentido maltratada puede realizar la denuncia respectiva.

Según el Ministerio de Salud el 31 de agosto se hará el lanzamiento oficial de una gran campaña para el buen trato que permanecerá de forma constante en todos las casas de salud del sistema público.