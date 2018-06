Demi Lovato cuenta en canción que batalla de nuevo con adicción al alcohol

LEA TAMBIÉN

"Y lo siento por los fanáticos que perdí, los que me vieron caer de nuevo, quiero ser un modelo por seguir, pero solo soy humana", dice la letra de la canción Sober que la cantante Demi Lovato estrenó el pasado 21 de junio del 2018.

El pasado 15 de marzo, la intérprete festejó seis años de sobriedad, sin embargo, en su más reciente tema cuenta que volvió a recaer en su adicción al alcohol. "A los que nunca me abandonaron, ya hemos transitado esta ruta. Les pido perdón, ya no estoy sobria", dice la letra del tema recientemente lanzado.



La cantante también habla de su deseo de ser un ejemplo, "Quiero ser un ejemplo, pero soy humana… Les pido perdón por volver a este lugar. Les prometo que buscaré ayuda. No fue mi intención. Me pido perdón a mi misma".



En los últimos meses, la estrella había anticipado en su cuenta de Twitter que iba a decir su "verdad" y que a mucha gente no le gustaría. "Despiértame cuando se hayan ido los temblores y hayan desaparecido los sudores fríos", dice la letra del nuevo tema de Demi Lovato.



"No hay nada como la verdad. La honesta, incómoda y estremecedora verdad de Dios. Algunas veces tenemos que compartir nuestra historia de la manera más franca posible… para mí eso es a través de mi música", escribió en mayo, y agregó: "A veces hay que terminar una era para empezar a hablar de un nuevo capítulo en tu vida".



La exestrella de Disney, también dejó entrever que había hecho cambios en su estilo de vida y en su círculo íntimo.



"Siento que he crecido más en los últimos dos meses que en años. Me siento como una mujer nueva y estoy muy agradecida por la vida que tengo hoy", declaró el primero de junio.

I feel like I’ve grown more in the past two months than I have in years. I feel like a new woman and I’m so grateful for my life today. — Demi Lovato (@ddlovato) June 1, 2018

Posteriormente Lovato de dejó seguir en Twitter a su socio, Mike Bayer y comentó: "La mayor lección que aprendí este año es que uno no siempre puede confiar en la gente que pensamos nos había salvado".



Finalmente, Lovato se separó de PhillyMack, la compañía de relaciones públicas que durante años la representó y firmó contrato con Roc Nation.



En marzo, Demi conmemoró seis años de sobriedad pero continuaba su lucha contra la adicción. En su documental titulado 'Confident', que se estrenó en octubre del 2017, la cantante confesó que seguía consumiendo drogas mientras promocionaba su sobriedad en 2012.

"No estaba haciendo el programa, no estaba preparada para estar sobria. Metía cocaína escondida en los aviones, en baños, en la noche… Pasé dos meses en los cuales consumía la droga a diario", recordó. Lovato también reveló haber falsificado exámenes de orina y que debió pasar por 20 patrocinadores distintos hasta finalmente lograr la sobriedad.



En el pasado la famosa también ha hablado abiertamente con sus fanáticos sobre su autoflagelación, sus trastornos alimenticios y confesó desde los siete años de edad tiene pensamientos suicidas.



En la canción Sober se disculpa con sus papás y sus fans por no cumplir con su promesa.

