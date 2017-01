Delfín Quishpe presentará dos nuevas canciones electrónicas en el 2017

Luciendo traje y sombrero blanco, el cantante popular Delfín Quishpe es rodeado poco a poco por sus fans que al verlo caminar por el Centro Histórico de Quito aprovechan para saludarlo.



“Vele al Delfín” dice un hombre de chaqueta negra mientras camina por la Plaza Grande.“Viste, yo te dije que sí era”, susurra una señora a su hija, mientras la joven saca su teléfono para tomar una foto.



Más de 15 años de carrera han trascurrido desde su debut y su vigencia no decrece o, en otras palabras, “el cariño de su gente sigue hasta el fin”, como él menciona.



En el 2017, el ícono del tecno-folklore andino tendrá nuevos retos. Uno de ellos será el próximo sábado 28 de enero en la tercera edición del Festival Saca El Diablo, en Tumbaco. En el evento compartirá escenario con músicos independientes como Guardarraya, Héctor Napolitano, Sudakaya, Mateo Kigman, Biorn Borg, entre otros.



No será raro para Delfín ser parte del 'line up' de ese tipo de agrupaciones pues, por ejemplo, con Biorn Borg ya trabajó en años pasados.



“Para mí será un honor compartir escenario con bandas locales y sobre todo con el cantante de la Gringa Loca (Héctor Napolitano). Realmente tengo mucha emoción por participar del Festival y creo que será una oportunidad para que la gente siga disfrutando de mis canciones”, agrega.



El oriundo de Guamote y responsable de éxitos como Torres Gemelas o Todo Hombre es un Minero afirma que tras difundirse su participación en el show ha recibido muchos mensajes de apoyo. “Sé que un gran número de personas viajará desde Cuenca para asistir al concierto en Quito. Eso me da mucha alegría porque mi gente me acompaña a cualquier lugar que vaya”.

Los fanáticos al verlo caminar por el Centro Histórico de Quito aprovechan para saludarlo. Foto: Víctor Muñoz/EL COMERCIO

En las redes sociales oficiales del evento, varios usuarios comentan que asistirán al Festival solo por ver el show de Delfín. Aunque la mayoría de artistas son parte de un tendencia musical que va entre el rock, el reggae, el blues, etc., Delfín cree que no tendrá problemas en “ganarse al público” con sus temas.



De hecho, en un reciente 'live streaming' del Festival, los fanáticos comentaron que esperan que el chimboracense abra su presentación con el cover de Soda Stereo -que hizo a mediados del 2016- Cuando pase el temblor.

Sobre esta versión, el ecuatoriano sostiene que fue una producción que le permitió acercarse más a la música electrónica. “El tema tuvo mucha acogida y fue importante recibir el apoyo de un exintegrante de Soda Stereo (Daniel Sais), porque se ve que mi trabajo tiene el apoyo de personas valiosas y profesionales”, agrega.



Incursionar más en la música electrónica será otro de sus propósitos para este año, pues siente mucha afinidad por ese género. Para su concierto del 28 de enero, Delfín estrenará dos canciones que probablemente sean nuevos covers de artistas internacionales o temas con sus características temáticas sociales. La expectativa está abierta.

Hasta mientras, el músico prefiere sentir el cariño de su gente y devolverlo en las tarimas o con selfies, como ocurre cuando algún turista extranjera lo ve pasar.

Su imagen ha recorrido el mundo entero en plataformas como YouTube, donde se convirtió en toda una celebridad web desde el 2006. Por ello al caminar, jóvenes y adultos lo reconocen y se animan a tomarse una foto, a estrecharle la mano e, inclusive, a darle un beso y un abrazo y decirle que lo quieren por "humilde" y por ser siempre “Delfín, hasta el fin”.