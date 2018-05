Debra Zimmerman: ‘Falta equidad en la industria del cine’

LEA TAMBIÉN

Women Make Movies (WMM) es una organización sin fines de lucro creada en 1972 con el objetivo de promover la producción y distribución de obras cinematográficas hechas por mujeres y sobre temáticas de género. Su directora, Debra Zimmerman, llegó a Quito como invitada al Edoc 2018, que incluye una sección con cuatro películas impulsadas por esta organización. Ella habla sobre los objetivos de WMM y la presencia femenina en el cine.

¿Ha habido algún cambio en el número de mujeres haciendo cine en los últimos 20 años?

Es realmente extraordinario saber cómo ha aumentado la cantidad de mujeres que hacen cine, no hace 20 años, sino en los últimos 10 años. Pero es una pena que pese a ese crecimiento solo haya entre un 10% y un 13% de mujeres en la dirección en Estados Unidos y otros países. Aún estamos lejos de llegar a la equidad entre hombres y mujeres en la industria del cine.



¿Cree que movimientos como Me Too han aportado en ese cambio?



El desarrollo del movimiento Me Too es positivo y ha tenido un fuerte impacto en la industria. Es necesario destacar el impacto que la voz de estas actrices de Hollywood ha tenido en todo el mundo, en muchas áreas, incluso en campos de refugiados con problemas de abuso y violencia sexual hacia las mujeres.



¿Cuál es el principal desafío de la mujer en la industria del cine?



Toda la industria, desde los cargos más bajos hasta los más altos, están dominados por hombres. La programación, dirección, producción, distribución, la industria entera es un desafío para las mujeres, quienes intentan hacer películas sobre temas de interés para el género, pero que los demás no consideran como temas universales. Según las estadísticas, las películas hechas por hombres sobre temas masculinos son las que reciben mayor financiamiento.



¿Qué oportunidades ha abierto una mayor presencia de mujeres en el cine?



A todas las mujeres nos da impulso para hablar sobre las experiencias de nuestras vidas, no solo a través de la ficción, sino también cómo las mujeres han asumido su experiencia en el documental.



¿Cuál es la visión que tiene la organización con respecto a las diversas formas de feminidad?

Nos hemos enfocado en darle voz a quienes se encuentran menos representados en los medios masivos y eso incluye mujeres afrodescendientes, lesbianas, con discapacidad y de la tercera edad. Estamos interesados en representar a la mujer a partir de una noción muy amplia de género. Hemos tenido casos de personas que empezaron produciendo como mujeres y terminaron el proyecto como hombres.



¿Cuántos proyectos reciben apoyo de la organización cada año?



Cada año distribuyen 25 películas de todo el mundo. También hay un programa de producción que apoya 300 proyectos en distintas etapas de producción.

¿Ha cambiado la forma de representación de la mujer en el cine contemporáneo?

Una de las razones por las que he dedicado mi vida a este proyecto es porque creo que las mujeres son capaces de representar a sus congéneres de una forma distinta en la que lo hacen los hombres y espero que acciones como Me Too puedan cambiar esa forma de representación.



Su trabajo



Debra Zimmerman se desempeña como directora ejecutiva de la organización Women Make Movies. Ha realizado conferencias y clases magistrales sobre distribución, comercialización y financiamiento de películas independientes en países de Europa, África, Asia y América. También ha participado como jurado en distintos festivales de cine internacionales y ha recibido varios premios.