El primer debate del Código de Salud se reanudó este 10 de mayo de 2017

A las 13:20 de este miércoles 10 de mayo del 2017, en el Pleno de la Legislatura, se reanudó la sesión 450. Es decir continúa el primer debate del Código Orgánico de Salud, cuya sesión no fue cerrada ayer y quedaron pendientes las intervenciones incluso de integrantes de la Mesa que trabajó el tema, desde el 2012.

Carlos Velasco, oficialista y vicepresidente de la Mesa de Salud, afirmó que es solamente la continuación del primer debate porque muchos de sus coidearios así como legisladores de oposición se quejaron porque no pudieron participar de la discusión, ayer.



Entre otras, Adriana de la Cruz, asambleísta por Alianza País, se refirió a la violencia obstétrica que sufren las mujeres. Así como en las cesáreas. “Agradezco las frecuentes visitas a la comisión de las compañeras de la Red de Dulas, así como las de El Parto es Nuestro. Apoyo al texto presentado… Tratamos de lograr el regreso a la humanización en materia de salud”.



Irma Gómez, también del oficialismo, habló sobre la medicina ancestral, alternativa y terapias complementarias. Agradeció a sus compañeros por haber tomado en cuenta este tema. Dijo que se ha buscado entender y diferenciar las medicinas ancestrales, ejercidas por taitas y mamas de diferentes pueblos, comunidades y nacionalidades, de la medicina alternativa y terapias complementarias. Aunque pidió una modificación sobre la práctica de esta medicina, en cuanto a que la autoridad sanitaria protegerá a los actores, solicitó el reconocimiento de hombres y mujeres con esta sabiduría sea realizado por las comunidades, también que se respete la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades para darle un carácter de integralidad.



Ricardo Moncayo, del bloque de Creo, dijo no estar de acuerdo con un artículo que señala que los profesionales de la salud extranjeros que residan en el país obtendrán la licencia sujetándose a requisitos y procedimientos de la autoridad sanitaria nacional. Aquí asistimos, acotó, a una competencia que le asignan al Ministerio para que controle, verifique que el profesional se ha graduado, ha estudiado y tiene por lo tanto un conocimiento para ejercer esta profesión. “En Ecuador la única forma para ejercer es cuando un profesional es evaluado por el Consejo de Educación Superior. Pido que se cambie este texto y se ponga la autoridad de educación superior”.



Blanca Arguello, de Alianza País, comentó que se ha recibido a diferentes organizaciones. No vamos a permitir, aseguró, que algunas cámaras se crean con la autoridad de darnos órdenes a la Comisión o al Pleno. “Estamos en un país soberano, no recibimos órdenes de nadie, no tenemos patrón. La Comisión ha sido totalmente abierta para discutir todos los planteamientos".



Arguello tocó el tema de los visitadores médicos y sostuvo que, ya en la Ley Orgánica de Salud vigente hay la prohibición explícita de que ellos ejerzan su profesión en establecimientos de salud pública, no es algo novedoso. "Le digo al país que no perjudicamos a 7 mil personas que se quedarán sin trabajo, hablamos del sistema público de salud. Los visitadores médicos pueden trabajar en el ámbito privado”.



Además tocó otro tema polémico, el de las sanciones, que podrían llevar a la pérdida de la licencia profesional y que ha sido rechazado por gremios médicos. "La mala práctica profesional ya está contemplada en el Código Integral Penal. En el Código de Salud solo se establecen sanciones administrativas y penales, eso marca una diferencia, para que cuando se determine una mala práctica profesional, hay flagrancia en el caso de profesionales de salud. "Por eso planteo una reforma, porque el sector de la salud es sensible, no es una ciencia exacta, evoluciona, para llegar a las sanciones, como el Código Integral Penal hay que poner una excepcionalidad, para el tema de la flagrancia en el tema de la mala práctica, hay que eliminarla, los médicos no pueden someterse a estar presos sin que antes tengamos un cuerpo especializado de peritos que la determine, para evitar arbitrariedades".



Ayer, 9 de mayo del 2017, empezó este primer debate. Entonces, la presidenta Gabriela Rivadeneira insistió en su propuesta para usos terapéuticos del cannabis, que no ha sido tomada en cuenta. El período de estos legisladores terminará el viernes. Así que se ha anticipado que el segundo debate quedará en manos de la próxima Asamblea.