¿Quién es el niño al que quiere matar Cable en 'Deadpool 2'?

"Me llamo Cable y vengo por el niño". Con esta frase el personaje de Josh Brolin deja claras sus intenciones en el nuevo tráiler de 'Deadpool 2'. La gran pregunta ahora es ¿Quién es ese niño y por qué le busca Cable a toda costa?



Nathan Summers viaja hasta el futuro con un claro objetivo: matar a un joven rechoncho al que encarna Julian Dennison, un actor que a las órdenes de director Taika Waititi ('Thor: Ragnarok') protagonizó la más que recomendable 'Hunt for the Wilderpeople'.



Y tras ver el tráiler y la imagen del personaje, las primeras especulaciones no se han hecho esperar. Y la mayoría de teorías apuntan a que el actor neozelandés encarna en la película a Neal Shaara, uno de los mutantes que en los cómics toma la denominación de Thunderbird. Un personaje conocido como Ave de Trueno con tremendos poderes relacionados con la combustión y el fuego.



También hay quien apuesta por Rusty Collins, el mutante también conocido como Firefist (Puño de Fuego) o incluso a una versión de Pryro, interpretado en la gran pantalla por Aaron Stanford.

Este es el joven robusto que se muestra en el nuevo tráiler a quien Cable persigue. Foto: Europa Press.

En todo caso, lo que parece evidente, y confirma el propio tráiler, es que se trata de un adolescente con grandes poderes relacionados con el fuego al que Cable quiere matar para evitar algún tipo de evento o catástrofe en la que estará implicado en el futuro. Pero Deadpool, motivado por el amor a los niños de su novia Vanessa (Morena Baccarin), no va a tolerar eso.