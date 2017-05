'Deadpool' tendrá su serie animada 

La cadena de cable FXX anunció el 10 de mayo del 2017 que había ordenado una serie de animación protagonizada por el exhéroe de Marvel, Deadpool, con el actor ganador del Globo de Oro, Donald Glover, como líder del equipo creativo.

El programa capitalizará la película 'Deadpool' de la 20th Century Fox, que ganó 780 millones de dólares -13 veces su presupuesto- el año pasado, con Ryan Reynolds como el mercenario que se apodaba 'The Merc with the Mouth'.



Programada para ser estrenada en 2018, la serie aún sin título -que se está llamando provisionalmente 'Marvel's Deadpool' - será producida por Marvel Television junto a FX Productions y ABC Signature Studios.



'¿Cuánto más divertido podría ser esto?' Deadpool, Donald y FX - la combinación perfecta para The Merc with the Mouth', dijo el jefe de televisión de Marvel, Jeph Loeb.



"Estamos encantados de que nuestra relación con FX que comenzó con 'Legion' continúe con lo que seguramente será un espectáculo innovador en animación para adultos".



No está aún claro si Reynolds estará involucrado en la serie de 10 episodios y tampoco se ha anunciado a ninguno de los actores para las voces.



FXX, un canal de entretenimiento de cable básico propiedad de Fox FX Networks, llega a 85 millones de hogares.