David Letterman ficha por Netflix para un programa de entrevistas

El legendario presentador de programas nocturnos ('late-night') David Letterman regresará a la televisión para liderar un espacio de entrevistas que se emitirá en Netflix, informó este martes 8 de agosto de 2017 la plataforma digital por medio de un comunicado de prensa.

Todavía sin título confirmado, este programa, que devolverá a Letterman al mundo del espectáculo tras su retirada en 2015, constará de seis episodios de una hora de duración en los que se intercalarán "conversaciones en profundidad con gente extraordinaria" y "segmentos sobre el terreno" del cómico expresando su "curiosidad y humor".



"Me siento emocionado y afortunado de trabajar en este proyecto para Netflix. Esto es lo que he aprendido: si te jubilas para pasar más tiempo con tu familia, consulta a tu familia primero", señaló Letterman con su habitual sarcasmo.



"David Letterman es un verdadero icono televisivo", afirmó el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, quien añadió que tiene muchas ganas de ver al presentador más allá de su habitual mesa y entorno de los 'late-night'.



"Tendremos que ver si conserva la barba", añadió Sarandos en una referencia irónica al 'look' que escogió Letterman una vez que dejó la pequeña pantalla. A lo largo de 33 años y más de 6 000 entregas, Letterman se erigió en una de las grandes figuras y en un renovador del 'late-night', un género televisivo muy popular en Estados Unidos que combina humor para adultos, entrevistas con personajes famosos y actuaciones musicales en directo.



Letterman fue la cara visible de 'Late Night' (NBC) y luego 'The Late Show' (CBS) para convertirse en el presentador más longevo de los 'late-night' estadounidenses. En abril de 2014 anunció que se despediría de la televisión y el 20 de mayo del año siguiente presentó su última edición de 'The Late Show', cuyo testigo fue recogido por Stephen Colbert.



Por los programas de Letterman desfilaron todo tipo de celebridades, desde el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la estrella del pop Madonna.