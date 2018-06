David Copperfield exhibe colección de objetos de magia en Nueva York

LEA TAMBIÉN

David Copperfield exhibe a partir de hoy (15 de junio del 2018) su colección privada de objetos de magia en una muestra en Nueva York, en la que se incluyen elementos utilizados por el legendario Harry Houdini (1874-1926) en sus shows.

"A Houdini no le gustaban mucho otros magos porque todos lo copiaban a él y le robaban sus trucos. Conozco ese sentimiento", dijo hoy Copperfield en la inauguración de la muestra en la Sociedad Histórica de Nueva York.



Entre otros está la caja que utilizaban Houdini y su mujer Bess para cambiar en secreto de lugar. También se exhiben elementos de Copperfield, como la Death Saw (sierra mortal), con la que el mago simulaba que su cuerpo era cortado en dos. "Estoy muy orgulloso de esa pieza".



Copperfield dijo que lo que más le fascina de la magia son los inventos. "La radio, los parlantes o un vuelo a la luna, todos fueron alguna vez trucos de magia y luego se convirtieron en realidad. Ese es un legado maravilloso y por eso es que hago todo".

Copperfield, nacido en el estado de Nueva Jersey, es desde los años 70 uno de los magos más conocidos y exitosos del mundo. La muestra 'Summer of Magic: Treasures from the David Copperfield Collection' se podrá ver hasta el 16 de septiembre en el museo del Central Park.