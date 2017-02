Bowie gana el Brit al artista del año en el Reino Unido de forma póstuma

El cantante británico David Bowie, fallecido en enero de 2016, se llevó hoy de forma póstuma en los premios Brit de la música británica el reconocimiento como mejor artista del año en el Reino Unido.

Bowie, que publicó el álbum 'Blackstar' dos días antes de su muerte, se impuso en esa categoría a Craig David, Michael Kiwanuka, Skepta y Kano.



La figura del autor de Starman acaparó protagonismo desde el inicio de la ceremonia de los Brit, en la que Emeli Sandé resultó coronada como mejor artista británica femenina y The 1975 como mejor banda en el Reino Unido.



El actor Michael C. Hall fue el encargado de subir al escenario del estadio O2 Arena de Londres para recoger el premio en nombre de Bowie.



"Si David pudiera estar aquí hoy, probablemente no estaría aquí hoy", dijo Hall sobre el icónico músico, que ya recibió el Brit al mejor artista británico en los años 1984 y 2014.



La última vez que ganó este galardón, fue la modelo Kate Moss quien salió al escenario, vestida de forma similar al personaje del universo de Bowie Ziggy Stardust, para recoger la estatuilla.



"He venido en su nombre y en el de su familia para aceptar este premio, testimonio de un hombre que nunca estuvo atado a nada más que a su imaginación sin fronteras", declaró Hall en esta ocasión.



David Bowie opta asimismo en la ceremonia al galardón al mejor álbum del año por 'Blackstar', un disco repleto de simbología relativa a la muerte que sus fans han interpretado como un regalo de despedida.

El álbum fue el último trabajo público de Bowie, junto con el musical 'Lazarus', estrenado en Nueva York semanas antes de su muerte por un cáncer, a los 69 años, y que llegó varios meses después a Londres.