Daniela Cepeda recibe vehículo y prepara participación en Miss Universo

La guayaquileña Daniela Cepeda recibió la tarde de este miércoles 7 de junio los premios que la Organización Miss Ecuador entregó a la ganadora y a las cuatro finalistas de la más reciente edición del certamen nacional de belleza.

La Miss Ecuador 2017 recibió entre decenas de premios de los auspiciantes un Renault Duster blanco; valorado en

USD 25 000; y una beca completa de postgrado de la Universidad San Francisco de Quito, por 20 000.



Cepeda, quien dijo que se defiende al volante pero que aún necesita practicar, se prepara para la edición anual del certamen Miss Universo 2017, cuya noche final se realizará en Filipinas el próximo 24 de noviembre.



La estudiante de psicopedagogía toma clases de maquillaje y ballet, empezó un régimen de entrenamiento físico y dieta, y se prepara con el entrenador local Jefferson Bastidas.

Cepeda, de 22 años, quien reconoció que antes del certamen se operó con el cirujano plástico de la organización, Francisco Borja, explicó que hasta ahora no tiene pensado someterse a nuevas cirugías. “La intervención en la nariz fue algo ligero, pero que definitivamente me favoreció (…) Creo que con mucho esfuerzo y dedicación no van a ser necesarios nuevos retoques”.



María del Carmen Aguayo, directora de la Organización Miss Ecuador, destacó el nivel y la entrega de las candidatas de este año en un certamen que según dijo repartió este año premios por más de USD 100 000, entre las cinco reinas.



Al evento asistió la virreina, la manabita Joselyn Mieles, que representará al país en el Miss International que se realizará en Japón, también en noviembre próximo. También recibieron premios de los auspiciantes las finalistas María José Villacís, Nicole Hidalgo y Dayanara Peralta, quien declinó participar en concursos internacionales.