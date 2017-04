Daniela Cepeda reconoce retoque con un cirujano plástico

Daniela Cepeda, la nueva Miss Ecuador, centrará su preparación física en rutinas de mucho ejercicio y dieta de cara a la participación en el Miss Universo correspondiente al 2017, con fecha aún por anunciar.

La guayaquileña de 22 años no descartó sin embargo hacer uso del staff de cuatro cirujanos plásticos que pone a su disposición la Organización Miss Ecuador, aunque reconoció que ya pasó por el quirófano.



“Yo me hice un retoque con el doctor Francisco Borja, cirujano oficial del Miss Ecuador, que es un excelente profesional y a quien estimo mucho”, indicó la reina en una rueda de prensa la tarde de este martes 25 de abril, aunque sin especificar el tipo de cirugía que se realizó.



Al consultarle por la parte de su cuerpo que menos le gusta, la reina le dijo a EL COMERCIO que se ama “tal como es”, aunque se tocó la nariz sin precisar nada más.



Cepeda, quien espera trabajar en la inclusión de niños con capacidades especiales en las escuelas, también habló de un proyecto con las 22 candidatas que la acompañaron en la Ruta de la Belleza, destacó la unión del grupo este año.



La reina de belleza afina detalles para organizar una carrera 6k en Guayaquil, junto a todas las candidatas y con uno de los jurados del certamen, el exmarchista ecuatoriano Jefferson Peréz. El objetivo es recaudar fondos a favor de los niños de la provincia de Manabí, afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016. Entre las 22 candidatas de este año, había cuatro manabitas.



En la rueda de prensa, la Organización hizo la entrega oficial de la banda y corona a la primera finalista, la manabita Jocelyn Mieles, quien representará al país en Japón en el certamen Miss Internacional, con fecha aún por definir. Mieles, representante de Manta, dijo que con las candidatas organizan también un reencuentro para los próximos días en Cuenca.



En años anteriores, el Miss Ecuador anunció a las finalistas que representarán al país en concursos como el Miss Supranational International. María del Carmen Aguayo, directora del certamen, indicó que en esta ocasión prefirió darles espacio a las otras finalistas para definir su participación en otras competiciones.



Dayanara Peralta, una de las candidatas más mediáticas, quien participó en ‘realitys’ de televisión y era una de las favoritas de la prensa rosa, dijo que no participará más de concursos de belleza tras situarse como tercera finalista.



Aguayo pidió respeto para Peralta. “Sigue siendo una amiga del grupo, pero no quiere decir que deje de tener ese dolor al ver que su sueño no se ha cristalizado”.