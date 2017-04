Damiano recibió el cargo de Oficial por parte de Rafael Correa

Un abrazo amistoso y una conversación desenfadada mantuvieron el músico ecuatoriano Damiano y el presidente de la República, Rafael Correa, este viernes 28 de abril de 2017. El Mandatario condecoró al artista con el grado de Oficial por su trayectoria como cantautor, compositor y productor.

Enfundado en un traje negro, Nelson Fernando Proaño, más conocido como Damiano, llegó al Palacio de Carondelet acompañado por amigos y familiares. "Me cogió de sorpresa esta condecoración. De protocolo me contactaron y realmente me sorprendió", dijo el artista a los medios antes de ingresar al Salón Amarillo, donde recibió su medalla.



En el acto oficial estuvieron el presidente Correa, Damiano y el Canciller de Ecuador, Guillaume Long. El evento se inició con la lectura del procedimiento para otorgar el reconocimiento, donde se destacó que, de acuerdo a la Ley aprobada en 1921, se "confiere la condecoración al mérito en el grado de Oficial a Nelson Fernando Proaño, en un deber del Estado y un desde del Gobierno del Ecuador de reconocer los méritos y virtudes de quienes aportan al desarrollo del arte y la cultura musical en el país".

Foto: Flickr Presidencia de la República

El músico se refirió al Mandatario como "amigo", pues comentó que han mantenido comunicación desde hace 10 años. "A él le gusta mucho la canción Al sabor ecuatoriano". El artista, autor de temas como Soñar, Ecuador y Yo soy ecuatoriano, rompió la seriedad del acto con una actitud jovial e, incluso, bromeó con uno de sus familiares presentes, que no paraba de llorar entre el público.



Correa colocó la medalla en la solapa de Damiano, luego sacudieron las manos, intercambiaron un par de palabras y finalizaron con un sincero abrazo. "Uno se prepara en la vida para muchas cosas, especialmente cuando se ha planificado el camino de la música y se han visto tantas cosas. Se ha reído, se ha llorado buscando el acorde adecuado", dijo el cantante en su discurso de agradecimiento.

Rafael Correa destacó las casi tres décadas de trayectoria del músico y recalcó en que su trabajo artístico ha permitido que se resalte y se difunda la belleza de la cultura e identidad ecuatoriana, no solo en el país, sino en Latinoamérica.

Finaliza ceremonia de Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el Grado de Oficial a @Damiano_Ecuador. #CondecoraciónADamiano pic.twitter.com/kWViGGfC55 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 de abril de 2017

Mirando a las cámaras, Damiano dijo: ¡Disparen!". Este artista, amigable con los medios de prensa, comentó que hay una variedad de músicos de gran trayectoria en el país. "Hace 10 años conocí al señor Presidente. Me demostró cariño, afecto y respeto. Ha dado seguimiento a mi trabajo y me ha extendido la mano amistosamente".