Lisa Marie Presley pierde la custodia de sus hijas, según medio 

Las dos nietas gemelas del legendario músico estadounidense Elvis Presley, Finley y Harper Lockwood, están bajo la custodia de los servicios sociales después de que su madre, Lisa Marie Presley, encontrara "perturbadoras fotos y videos de niños" en el ordenador de su padre, reveló hoy (17 de febrero de 2017) el Daily Mail.

El tabloide británico informó en su edición digital de que el departamento de Infancia y Servicios a la Familia del estado de California (EE.UU.) se ha hecho cargo de las menores, ambas de ocho años, hasta que se celebre un juicio, en marzo, que determinará el futuro de las niñas.



Según documentos judiciales citados por el Daily Mail, la hija de Elvis y Priscilla Presley, de 49 años, asegura que encontró imágenes inapropiadas en el ordenador de Michael Lockwood, su cuarto marido.



Presley estuvo casada en el pasado con el músico Danny Keough, el cantante Michael Jackson y el actor Nicolas Cage.



"Me quedé aturdida y escandalizada. Me provocó náuseas", relata Presley en documentos judiciales que ha incorporado al proceso de divorcio con Lockwood, según el tabloide británico.



Según el Daily Mail, Lockwood ha pedido a la Justicia que el acuerdo económico posnupcial que ambos firmaron en 2007, en el que los contrayentes se comprometían a no reclamar activos del otro en caso de ruptura, quede anulado.

El músico alega que fue coaccionado para rubricar ese documento y reclama una pensión de USD 40 000 al mes a Presley, según el tabloide.