Cursos masivos en línea, de Harvard, promociona Senescyt

¿Están preparados los bachilleres para tomar una decisión de vida como elegir una carrera universitaria? "No y esa quizá es un tema que debe estar en el centro de la atención. Esto porque se ha constatado que el 75% que quiere un cupo en las universidades públicas, postula en al menos un área diferente de conocimiento". Así respondió René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).

Ramírez dio un ejemplo: al momento de postular por cupos, el joven selecciona Medicina como primera opción; Comunicación, como segunda, y Biología, como tercera. ¿Cómo ayudarles? Según Ramírez, quien se ha mantenido 10 años en el gabinete de Rafael Correa, una guía puede ser el uso del sistema MOOC. Esto es el massive open online course en plataforma Edx de Harvard-MIT, de acceso gratuito.

​

Este sistema serviría, “para que exista una nivelación universal para todos aquellos que no obtienen un cupo presencial y este sistema estará acompañado de orientación vocacional. Claro está que esta orientación deberá ser prioridad A1 en los colegios del sistema educativo. Es decir es clave la articulación entre el nivel medio y la educación superior. No puede existir un hiato, una barrera entre ambos niveles”, dijo Ramírez.



Esta mañana el funcionario tenía previsto presentar el sistema a la prensa. Edx es una plataforma de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC), fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, en mayo del 2012, para hospedar cursos en línea universitarios, de un amplio rango de disciplinas, sin costo para propiciar la investigación y el aprendizaje.



El objetivo de los MOOC es difundir programas universitarios entre estudiantes de todo el mundo. Todo está en la nube, con acceso libre. Hay cursos relacionados con temas como Medicina, Literatura, incluso Robótica o Inteligencia Artificial.