¿Qué hago si no conseguí cupo para la universidad pública?

Todos los chicos que no obtuvieron cupo para una carrera universitaria, en la primera asignación, pasan a una especie de lista de espera. Pero deberán tener paciencia. ¿Cuántos cupos quedarán disponibles? Eso se sabrá después del miércoles 26 de abril del 2017. Esto porque desde hoy (domingo 23) hasta esa fecha, quienes consiguieron una o más plazas las aceptarán o rechazarán.

Por ejemplo, una joven con más de 900 sobre 1 000, en el Ser Bachiller, obtiene cupos en Medicina y también en Odontología, en la Universidad Central del Ecuador. Ella acepta el primero y rechaza su lugar en Odontología. Esa última plaza quedará disponible. Si alguien no acepta el cupo obtenido en el tiempo establecido para hacerlo, el sistema asumirá que el cupo fue rechazado.



Así quedarán a disposición de los interesados un buen número de cupos no demandados que se ofertarán otra vez. Cuando un chico acepta un cupo en determinada carrera, las otras plazas asignadas quedan inhabilitadas automáticamente. El sistema los va sumando, para la próxima asignación, que podrán utilizar los chicos que se encuentran en la lista de espera.



Los jóvenes deberán estar pendientes de la información oficial que emita el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA), de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). De esta forma conocerán las fechas exactas de las siguientes asignaciones de cupos.



En estos días, en redes sociales se leen quejas de quienes rindieron el Ser Bachiller en marzo, y estaban a la espera de resultados, a sus postulaciones por cupos en universidades públicas. Varios aseguran que se les engañó porque se dijo que no había una nota mínima para participar por una plaza (lugar para estudiar una carrera universitaria). En efecto, no hubo una nota mínima. Pero se trataba de una especie de competencia, en la que todos pueden ingresar. Pero ganan (los cupos), quienes tienen las más altas calificaciones.



No existían puntajes mínimos ni máximos para la postulación en ninguna carrera. Los aspirantes estaban habilitados, para escoger una o más carreras (sin límite). Pero más opciones tenían los de mayor puntaje ya que no hay un número infinito de plazas en las universidades.



En el caso de Medicina se conoce que los aspirantes suelen tener más de 900 sobre 1 000 puntos. Aunque pueden competir también quienes tengan 700 puntos, en realidad quienes ingresan son los de mayor nota. Si un aspirante a esta carrera postula y tiene 960 puntos, él pone la marca. Se acepta a los chicos que tienen las mejores calificaciones desde ese puntaje hacia abajo y como las universidades ofrecen un número limitado de cupos, ingresan los que tienen mayor puntaje.



Los chicos que postularon por cupos en institutos técnicos y tecnológicos deben ingresar a www.institutospublicos.ec y si son beneficiarios de la política de cuotas por ser de una etnia, tener una discapacidad, revisar www.policadecuotas.ec



Los voceros de la SNNA recuerdan que la asignación de cupos es el resultado de la postulación. Si un joven postuló por cupos por plazas en las facultades de Medicina en tres universidades, en cada una, el sistema le mostrará en qué carreras obtuvo cupo. Aceptarlo es confirmar libre y voluntariamente en el sistema.