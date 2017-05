Las estrellas de la televisión se abren paso en Cannes

Las estrellas más perseguidas por los fotógrafos el sábado 20 de mayo de 2017 en la sección oficial del Festival de Cannes fueron Elisabeth Moss y Dominic West, protagonistas de dos aclamadas series de televisión ("Mad Men" la primera, "The Wire" el segundo), pero que llegan al certamen francés con dos pequeñas colaboraciones en "The Square", del sueco Ruben Östlund.

"The Square", es una sátira con golpes de humor negro que pone en el punto de mira la responsabilidad personal en actos colectivos, el egoísmo o la división entre ricos y pobres en la sociedad sueca, considerada una de las más igualitarias en el mundo.



Y para ello Östlund centra la trama en un exitoso curador de un museo, interpretado por el danés Claes Bang, al que le roban la cartera y el teléfono en un incidente callejero que bien podría haber sido una perfomance. A raíz de ese episodio su vida se verá trastocada al intentar recuperar sus pertenencias.



La película se asemeja en ocasiones a una sucesión de performances en las que Bang es el hilo conductor al verse enfrentado a unas situaciones que en ocasiones resultan increíbles y en las que queda en evidencia que las personas responden como animales de una manada ante determinadas situaciones.



Moss, que interpreta a una periodista que flirtea con el curador, dijo que fue emocionante trabajar en la película y hacer algo diferente a lo que normalemente hace. "Ruben busca la verdad y la autenticidad en cada escena. Es muy cansado pero vale la pena", señaló la actriz, que también presenta en Cannes la segunda temporada de la serie dirigida por Jane Campion "Top of the Lake: China Girl". West, que da vida en un par de escenas a un artista invitado del museo, señaló que le daría miedo si conociese a un artista poderoso como el que él interpreta en "The Square".

Ganador hace tres años del Premio del Jurado en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia dentro del Festival de Cannes con "Turist" ("Fuerza Mayor"), Östlund, de 43 años, recibió alabanzas por este trabajo que le ha llevado a competir por primera vez por la Palma de Oro.



En la jornada de hoy también se escuchó un sentido aplauso para el tercer largometraje de Robin Campillo: "120 battements par minute", un relato vibrante pero convencional del activismo contra el sida en Francia. Campillo, nacido en Marruecos en 1962, relata con conocimiento de causa la lucha de Act Up, un grupo de acción directa que nació en Estados Unidos y que en los años 90 se replicó en París.



Los militantes pedían más prevención, información e investigación para combatir el sida en una época en la que la enfermedad ya causaba estragos y en la sociedad imperaba una gran desinformación.

Campillo contó en rueda de prensa que él participó en esos años en el grupo y desde entonces supo que quería hacer una película sobre el sentimiento de pertenecer a un colectivo, la lucha, así como las vivencias personales que tuvo, pero confesó que "tenía un poco de miedo de abordar el tema".



El director compone una película vibrante y sentida sobre este grupo de activistas, al que sigue en sus debates y también en sus vidas personales. "He vivido cosas que aparecen en la película. Tuve un amigo que murió", relató Campillo, que evita en todo momento caer en el sentimentalismo equilibrando las escenas más enternecedoras con otros momentos más fríos.



El director, que debuta en la competición de Cannes tras haberse alzado con el premio de la sección Horizontes del Festival de Venecia con "Eastern Boys" (2013) y haber firmado el guión de "La Clase", la película ganadora de la Palma de Oro en 2008, contó que hoy en día es difícil crear un movimiento político, pues la gente sólo se une cuando una causa le afecta personalmente.



Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel y Antoine Reinartz encabezan el reparto coral de esta historia en la que Campillo quiso mostrar al grupo como una suerte de cerebro que ideaba las acciones, "un grupo que intenta reaccionar ante una necesidad".



Aunque el certamen se encuentra en su cuarto día y todavía quedan muchas películas por ver, "The Square" no ha generado un entusiasmo generalizado pero tiene el suficiente fuste como para acabar de alguna forma dentro del palmarés.