Homosexuales cubanos ya pueden realizar el servicio militar

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) aseguraron que los homosexuales cubanos pueden hacer el servicio militar activo "desde hace un año o dos", según explicó un alto jefe militar durante una reunión parlamentaria.

"Ningún joven por su preferencia social está excluido de poder cumplir con su preparación para la defensa de su patria", aseguró el general Juan Ruiz, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, durante una reunión ordinaria del legislativo.



Las declaraciones se realizaron el pasado 10 de julio, pero los medios estatales no le dieron difusión y la prensa extranjera no tuvo acceso a la reunión, por lo que no se conocieron hasta este miércoles 9 de agosto de 2017.



Las palabras del general Ruiz eran la respuesta a la pregunta de un diputado, las cuales fueron grabadas y su transcripción difundida por el reconocido periodista Francisco Rodríguez en su blog Paquito el de Cuba.



Rodríguez es un cercano colaborador de Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). "Si ese joven es llamado, pero él considera que por esta razón no le va a ser posible cumplir su servicio en las condiciones de un lugar militar, se excluye", explicó Ruiz.



En ese caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias, después "de cumplir la preparación militar básica", le ofrecerían alternativas "como enfermero, como auxiliar en un hospital incluso puede ser en un hospital militar, o se destina a trabajar en otro lugar".



"La política está aprobada, y esto es lo que se está siguiendo. No quiere decir que sea perfecta, todo aquí es provisional. Pero sí está ya identificado el asunto y es lo que se está haciendo", aseguró el general Ruiz a los diputados.



En Cuba el servicio militar dura dos años y es obligatorio para todos los hombres, en cambio las mujeres pueden realizarlo de manera voluntaria. Durante décadas el Gobierno cubano mantuvo una política hostil hacia los homosexuales siendo marginados de algunas profesiones como el magisterio y llegando a internarlos en campos de trabajo agrícola.



Desde hace una década el Cenesex dirigido por Mariela Castro realiza campañas en favor de los derechos de la comunidad cubana Lgbti. Mariela Castro en varias ocasiones ha defendido que el tema de los derechos de la comunidad Lgbti ya "está en la agenda política" del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Asamblea Nacional.



El debate parlamentario sobre la participación de los homosexuales en el Ejército "tiene sin dudas gran relevancia noticiosa e interés político y público para la comunidad Lgbyi cubana", aseguró el periodista Francisco Rodríguez.