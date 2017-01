Critican en Nicaragua muerte de una zarigüeya durante partido de béisbol

La Asociación Nicaragüense Ambiental (Organica) criticó el miércoles 19 de enero la muerte de una zarigüeya a manos de fanáticos del béisbol durante un partido de la Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua (LBPN).

Durante el cuarto partido de la final de la LBPN, en la que se enfrentan los Tigres de Chinandega frente a los Gigantes de Rivas, celebrado en ciudad de Rivas (sur), una pequeña zarigüeya se introdujo dentro del estadio.



Al subir a la malla del estadio, uno de los aficionados tomó de la cola al asustado animal y lo estrelló contra las gradas, seguido, el animal fue lanzado al campo, donde otra persona lo golpeó con un bate hasta matarlo.



El hecho, fotografiado y grabado en vídeo, ha circulado a través de las redes sociales, donde causó el descontento de muchos usuarios y diversas organizaciones ambientales. (Si desea ver el video ingrese al siguiente link. El clip contiene imágenes sensibles.)



"Estos hechos se dan por algo cultural y por falta de educación que existe. Esto fue como una manera de demostrar fuerza o poder", criticó la dirigente de la Organización Nicaragüense Ambiental, Ilse Díaz.



Díaz consideró que estas situaciones se han normalizado en este país y "es muy difícil que las personas comprendan que no es bueno".



A pesar de que en Nicaragua existe una ley que ampara a los animales, la Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados, las autoridades no hicieron nada para proteger a la zarigüeya.



Según Díaz, esta no es la primera vez que ocurre algo así, por lo que "las personas deben a aprender a coexistir con los animales y a respetar la Ley".