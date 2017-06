Cristian Mercado es el ‘cliente’ de ‘La mala noche’

La directora ecuatoriana Gabriela Calvache encontró en el actor boliviano Cristian Mercado las aptitudes y características que buscaba para el personaje principal del filme ‘La mala noche’. El intérprete, que participa por primera vez en una película ecuatoriana, habló sobre su personaje y un filme que gira alrededor de la violencia de género.

¿Cómo se vinculó al filme de ‘La mala noche’?

Gabriela me llamó por teléfono después de ver mi trabajo en ‘Contracorriente’. Me pasó su guion y luego tuve que hacer pruebas para ver si era el actor indicado para el papel de Julián.



¿Quién es Julián?



Julián es un médico que tiene problemas con su esposa y que tendrá un encuentro con una chica que es prostituta para convertirse en su cliente y en el motor de un mundo de terror. Pero también es un padre de familia, un médico y un ser común y corriente. Más allá del tema de la cinta, es una historia sobre un encuentro intenso entre dos personajes solitarios.



¿Qué fue lo que más le impactó del guion?

Me encanta cómo está escrito. Cinematográficamente me gusta la propuesta y estructura del guion, cómo están planteados los personajes y la mirada que tiene Gabriela sobre el tema. También es un tema con el que ya había trabajado anteriormente en obras de teatro. Me parece muy importante y pertinente contar en el cine este tipo de temas. Es una historia que genera preguntas, sin juzgar.



¿Cómo le dio forma a este personaje?



Hace meses Gabriela me dio referencias de personajes, películas, textos, material para escuchar y encontrar el tono del personaje. Es una directora que escucha mucho la propuesta del actor sobre el personaje y la historia. Luego, en tres semanas de ensayos e improvisaciones, se han pulido las escenas y los diálogos para ponerle voz y darle cuerpo.



¿Qué tipo de referencias compartió con usted la directora?

Me pasó películas con temas similares y otras con historias de relaciones humanas muy intensas, entre venezolanas, españolas y suecas. Me decía: “esta cinta tiene una carga de intensidad que yo quiero”. También me ha enviado entrevistas sobre gente que ha hecho estudios sobre el cliente. El audio de una prostituta española que habla sobre la relación que tiene con los clientes. Para tratar de romper prejuicios, mitos o ideas que uno tiene sobre el tema.



¿Es su primera vez en Ecuador?

Vine hace unos tres años a presentar la obra ‘Di cosas, cosas bien’, de Eduardo Calla, en Guayaquil y Manta. También vine a presentar ‘Contracorriente’, en el Festival Cero Latitud.



¿En qué proyectos ha estado involucrado antes de ser parte del elenco de ‘La mala noche’?

El año pasado se estrenó ‘Juana Azurduy’, de Jorge Sanjinés, donde interpreto a Manuel Asencio Padilla, esposo de Juana. El año pasado también rodé un proyecto que se llama ‘Z-2040’ de Fernando Vargas y Verónica Córdova, que se va a estrenar a mediados de este año. Una cinta que tiene un tono cómico. Mi día a día está en el teatro y la música.



¿De qué se trata su proyecto musical?

Tengo una banda de rock llamada Reverso conformada por actores de teatro y cine. Vamos como 10 años trabajando juntos y este año presentamos nuestro quinto disco. Hacemos música para obras de teatro y para una película que se llama ‘Hospital obrero’.



¿Qué opina sobre el estado de la producción audiovisual hoy, en América Latina?

Estoy contento con la posibilidad de actuar en otros países. Hay miradas puestas sobre el cine de la región, que también está presente en grandes festivales. Se necesita un apoyo real para generar una industria y que el cine sea autosostenible. Eso va a mejorar la calidad para que la gente confíe en el cine nacional.



¿Cómo ve la circulación del cine latino en nuestra propia región?

No me ha tocado ver cine ecuatoriano en Bolivia o viceversa, que no sea en una muestra puntual. Es muy difícil entrar en los circuitos comerciales. Un filme independiente no debería exhibirse bajo las mismas condiciones que uno comercial.



Hoja de vida



Es un actor de teatro y cine nacido en Bolivia. Debutó en la pantalla grande con ‘El atraco’ (2004). Se inició como director en ‘Los Andes no creen en Dios’ (2007). Ahora es el protagonista de ‘La mala noche’.