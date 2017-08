Criogenizan por primera vez en China el cuerpo completo de una mujer

La Fundación de Ciencias de la Vida Yinfeng informó que se ha producido con éxito la primera criogenización de cuerpo completo en China de una mujer poco después de que muriera, con la esperanza de traerla de vuelta a la vida si las futuras tecnologías médicas lo hacen posible.

El diario local China Daily publicó hoy (15 de agosto de 2017) una información en la que explica que el primer procedimiento criogénico en China para todo un cuerpo tuvo lugar en la provincia de Shandong, este de China.



El procedimiento comenzó el 8 de mayo, menos de cinco minutos después de que el corazón de una mujer llamada Zhan Wenlian dejara de latir y los médicos declaran que estaba muerta.



El especialista de la estadounidense Alcor Life Extension Foundation, Aaron Drake, y los expertos médicos del Hospital Qilu de la Universidad de Shandong en Jinan pusieron de inmediato a Zhan en un sistema de apoyo vital.



El cuerpo de Zhan fue enviado en una ambulancia del Hospital Qilu a un laboratorio de un instituto afiliado a Yinfeng, y una vez allí se le inyectaron productos químicos diseñados para proteger sus células de daños durante el proceso de congelación.



El cuerpo se colocó entonces en un recipiente de 2 000 litros de nitrógeno líquido cuya temperatura interior se redujo a menos de 190 grados bajo cero.



Zhan, que tenía 49 años y trabajaba en un banco estatal de Jinan, tenía cáncer de pulmón y Gui Junmin, su esposo, se dirigió a Yinfeng en febrero. Decidió hacer el procedimiento después de obtener el consentimiento de su esposa.



El Yinfeng Biological Group es una empresa privada con sede en Jinan que se especializa en la investigación y el desarrollo de las células humanas y las tecnologías de almacenamiento de órganos.

​

Según explicó Kong Fei, miembro de la fundación, Gui dijo que le gustaría intentar revivir a su esposa en el futuro aunque sabía que no va a ser en "un futuro cercano". "Creo que el amor por su esposa fue el factor más importante en su decisión", apuntó.



La fundación asumirá todos los gastos del procedimiento y del almacenamiento, dijo Kong, y el coste va a ser "muy alto" aunque no precisó de cuánto.



"Se espera que el cuerpo se almacene durante al menos varias décadas y podemos evaluar la condición del cuerpo después de un cierto período de tiempo y revivirla si es posible en el futuro", apuntó.



Kong dijo que la fundación continuará aceptando solicitudes para el procedimiento, pero no mantendrá demasiados cuerpos debido al alto costo.

"También estamos planeando construir un banco de órganos, probablemente el más grande de Asia, para un mejor almacenamiento de los órganos donados", señaló.