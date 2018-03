El creador de 'Fuller House' no seguirá en la serie por conducta inapropiada

El productor estadounidense Jeff Franklin no seguirá al frente de la serie 'Fuller House' después de que Warner Bros. TV decidiera no renovar su contrato por su presunta conducta inapropiada en el set de esta producción.

El medio especializado Variety aseguró hoy que Franklin ha sido acusado por compañeros en 'Fuller House' de hacer comentarios sexuales fuera de lugar y de ser "verbalmente abusivo" en su trato con el personal de la serie.



Según este medio, las afirmaciones en contra de Franklin no incluyeron ninguna acusación sobre posibles delitos de acoso o abuso sexual.



Una fuente afirmó que Franklin tenía la costumbre de llevar al rodaje de la serie a mujeres con las que salía y de darles a veces pequeños papeles en el show televisivo.



Variety afirma que los ejecutivos de Warner Bros. TV estaban advertidos de que Franklin "era una denuncia andante" que en cualquier momento podría llegar a materializarse.



Otra fuente indicó que los responsables de Warner Bros. TV recibieron una carta anónima hace más de dos años en la que se detallaban las acusaciones en contra de Franklin.



Franklin era el creador y 'showrunner' (máximo responsable de una serie) de 'Fuller House', la secuela televisiva, distribuida por la plataforma digital Netflix, de la famosa telecomedia de los años 80 y 90 'Full House'.



Además de 'Full House' y 'Fuller House', el nombre de Jeff Franklin apareció como productor o guionista en otros espacios de la pequeña pantalla como 'Its Garry Shandlings Show', 'Hangin with Mr. Cooper' y 'Malcolm & Eddie'.



'Fuller House', una de las series más populares de Netflix, renovó en enero para rodar su cuarta temporada.