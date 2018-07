10 cosas que no sabía de la reina Isabel II de Inglaterra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Detrás de la monarca que más tiempo ha perdurado en el trono, la familia real británica mantiene un alto nivel de privacidad y hermetismo. Ninguno de los integrantes posee cuentas individuales en las redes sociales y hay muchas cosas que incluso el público del Reino Unido todavía desconoce de la reina Isabel II.

A pesar de que lleva 66 años reinando sobre el país, la reina escasamente da entrevistas por lo que poco se sabe de su vida personal aparte de que es amante de la raza de perros corgi, que ha usado el mismo modelo de zapatos durante 50 años y tiene una ecléctica colección de sombreros.



A continuación, los 10 datos más sorprendentes de la reina:



1. No es la persona más rica del Reino Unido

​

Aunque sea difícil creerlo, con una fortuna personal estimada en 340 millones de libras, la reina ni siquiera ha figurado en la lista de los 300 más ricos de Inglaterra en los últimos dos años.



2. Ha sido interpretada en aproximadamente 100 películas y programas de televisión



De acuerdo con información de IMDB, la reina ha sido representada aproximadamente 100 veces más notablemente por Claire Foy en la serie The Crown de Netflix, por Helen Mirren quien obtuvo un premio Oscar por su rol de Isabel II en el filme, The Queen.

La reina Isabel es fanática de la raza de perros Corgi. Foto: Infobae

3. Toma una copa de Champagne todas las noches antes de dormirse

​

Según informó Margharet Rhodes, prima de la mandataria, la Reina se toma una Ginebra con Dubonnet antes del almuerzo, una copa de vino junto con la comida, seguido por un martini seco y finalmente concluye la jornada con una copa de Champagne antes de dormir.



Si efectivamente practica esta rutina todos los días, Su Majestad está consumiendo seis unidades de alcohol por día lo que la catalogaría como una bebedora excesiva, según los estándares del Gobierno inglés.



4. La reina no tiene pasaporte

​

Aunque cualquier otro ciudadano podría salir del país sin este documento, no representa ningún impedimento para la mandataria. "Como el pasaporte británico es emitido en nombre de Su Majestad, es innecesario que la reina tenga uno", establece la página web de la familia real y agrega que los demás integrantes de la familia real incluidos, Felipe de Edinburgo y el príncipe Carlos sí tienen pasaportes.

Helen Mirren, cuando protagonizó la película 'La Reina'. Foto: Infobae

5. Tiene dos cumpleaños

​

La reina nació el 21 de abril de 1926, pero su cumpleaños "oficial" se festeja en junio de acuerdo con un decreto que establece que los monarcas deben celebrar en verano cuando hay buen tiempo para el desfile que es una tradición que existe desde 1748.



6. Ha visto asumir a 6 primer ministros de Inglaterra

​

Desde Winston Churchill hasta Theresa May, la reina ha estado presente para verlos a todos.

7: Es "fanática" del equipo de fútbol, Arsenal

​

El político británico Jeremy Corbin, quien también es fanático del equipo fue quien se encargó de revelar que la reina es fanática de Arsenal durante un discurso en la Cámara de los Comunes en el 2016.



"Sabemos que la reina se encuentra por encima de la política, seguramente también está por encima del fútbol pero muchos locales conservan el secreto de que en realidad, privadamente es una Gooner", manifestó el político.



Por otra parte, Cesc Fábregas, el jugador de medio campo también declaró que la reina le confesó que era fanática del equipo de Arsenal durante un evento en el Palacio de Buckingham en el 2007.

La reina Isabel junto con la primer ministro británica Theresa May. Foto: Infobae

8. Habla francés perfecto

​

La reina es una de las monarcas más viajadas en la historia de Inglaterra y ha hecho varios discursos en francés cuando ha visitado dicho país.



9. Recibe más de 50 mil personas por año en el Palacio de Buckingham



La reina es una gran anfitriona con una importante agenda social. Miles de personas al año asisten a los distintos almuerzos, cenas, fiestas y banquetes que ofrece cada año.



10. Ha estado casada durante más de 70 años

​

En el 2017, la reina y el duque de Edinburgo celebraron su aniversario número 70. La pareja se casó en Westminster Abbey el 20 de noviembre de 1946 y supuestamente festejaron las bodas de platino con una intima fiesta en el Castillo de Windsor.