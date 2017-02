Los Corrientes reinventan la cumbia

La cumbia está presente en unas canciones más que en otras, pero es la que marca la identidad de Los Corrientes, cuyo sonido parte de instrumentos tradicionales del género, como güiro y acordeón, pero puestos en diálogo con una batería roquera y un saxofón tropical.

El nuevo álbum del grupo mantiene la impronta festiva, aunque las letras hablan de sentimientos. Fusiona elementos de pop, rock, salsa y balada. “Es algo que ha venido creciendo con nosotros. Es inevitable no sonar tropical si somos guayacos y tenemos todas estas influencias”, explica el vocalista Beto Malavé, conocido como ‘Betoman’.



‘Sobremesa’, el segundo disco de la banda, incluye en su lista de ocho temas el bolero Fronteras, que enriquece la propuesta de fusión. “La cumbia está en el subconsciente. Al hacer música honesta trabajas con tus influencias, no solo con tus gustos, con lo que has escuchado”, dice Gerardo Alvarado, ‘Geraré’ (voz y guitarra).

Video: YouTube, cuenta Los Corrientes



El primer álbum del conjunto, ‘Sexta etapa’ (2012), con canciones escritas por Betoman y Geraré, era “chabaquenería” y daba cuenta de una época de solteros. ‘Sobremesa’ ahora indaga en lo que viene después de los 30 años. “Son ocho canciones que reflejan el condumio de lo que nosotros tenemos que contar y que compartir”, dice el guitarrista.



Los temas hablan de estados de ánimo: fiesta, felicidad, tristeza y enojo, explica José Coveña, ‘Pepe’, quien toca el saxofón. Si se está cansado de la política, recomienda escuchar Especialistas; si se atraviesa por una decepción amorosa, están Dime adiós, de Geraré, o Cuando me empieces a odiar, de Alejandra Cervantes, ‘Doña Pepa’, la acordeonista.



Hay varias formas de abordar un género menospreciado como la cumbia, según el saxofonista. “La cumbia ‘corriente’ que hacemos mezcla todos estos sabores que trae cada uno”.



La letra de Carmencita, el primer sencillo, es una fusión de bolero y son, e invita: “contágiate de esta cumbia corriente”. El tema habla de un hombre que está en la ‘friendzone’ (zona amistosa) y es interpretado por Cervantes, única vocalista mujer de la banda, con pasajes verseados de Malavé.



La incorporación de Cervantes como cantante y compositora es otro de los factores diferenciadores del material. Es una pianista que comenzó tocando la armónica y aprendió a tocar el acordeón.



La perspectiva de una mujer con sus historias y emociones dotan de diversidad al disco, que cuenta con el aporte de tres cantautores con sus distintas sensibilidades, historias y narrativas, atravesadas por el estilo de Los Corrientes.



El grupo lo integran, además, Carlos Loor, ‘Oso’ (bajo); Alejandro Martínez, ‘Otroman’ (batería) y Gabriel Gutiérrez (trompeta). “Nuestra música también refleja cómo somos como personas, por eso nuestras canciones presentan las diversas facetas de un individuo”, agrega Malavé.