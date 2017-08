Corina y Gustavo: 'Con la música le ofrecemos algo bonito a Venezuela'

Los cantantes venezolanos Corina Smith y Gustavo Elis, cada uno con una carrera anterior como solista, se unieron para cantar juntos Escape; promocionan ahora en Ecuador su segundo sencillo juntos, Novios, y ya cuenta con un plan para grabar un tercer tema en lo que empieza a tomar forma como un dúo a largo plazo.

La pareja de novios, que como dueto trabaja con el género del pop urbano, protagonizará hoy jueves 10 de agosto un acto de bienvenida (meet and greet) de 17:00 a las 20h00 en el Patio de comidas del Mall del Sol, en el norte de Guayaquil. Corina y Gustavo actuarán también en la previa del show de Daddy Yankee este sábado 12 en el Centro de Convenciones de la ciudad.



Los artistas residen en Venezuela pero alistan otras cuatro presentaciones en Ecuador, país al que esperan volver en los próximos meses. Hablaron de la crisis económica, política y social que atraviesa su país.



“Es una situación súper grave que afecta a todo el mundo, incluyéndonos, es difícil trabajar cuando hay tanta tristeza en la calle y nuestro rol –lo hemos tenido muy claro siempre- es cantarle al amor. Alegrarle la vida a la gente. Con la música le ofrecemos algo bonito a Venezuela”, indicó Smith.



El dúo lanzó el video de Escape en septiembre de 2016. “Es una canción que escribió inicialmente Corina, me la mostró, me la dedicó, y habla mucho de lo que empezó a sucedernos como relación hasta convertirnos en los novios que somos ahora”, contó Elis.

Video: YouTube, cuenta: Corina Smith

El dueto pretende continuar contado su historia de amor a través de sus canciones. “Nunca nos imaginamos como dúo, fue algo espontáneo. Pero nos dimos cuenta que había una magia en Escape -estamos número uno en las radios en Venezuela, con Novios- y es súper divertido hacer música juntos, escribimos nuestras propias letras, narramos lo que nos va pasando”, cuenta la cantante.



El video de Escape en YouTube cuenta con 21,8 millones de visualizaciones. Y el de Novios, lanzado en febrero pasado, por el día de San Valetín, alcanza 14,7 millones.

Video: YouTube, cuenta: Gustavo Elis

Como solista, Elis interpreta sobre todo música tropical urbana; y Smith, una fusión de R&B y reguetón. Los artistas, que han confluido en el pop urbano, se conocieron en 2009 cuando eran adolescentes, en los set de producción de la series televisión juvenil venezolana 'Somos Tu y Yo' (de Boomerang y Venevisión).



Corina cuenta que fue la última etapa de una edad de oro para la producción de series y telenovelas en Venezuela. Al punto de que ‘Somos Tu y Yo’ se ha seguido transmitiendo en televisión abierta. “Todos los actores han seguido su carrera, por diferentes caminos, pero en la televisión es como si se hubiera congelado el tiempo y siguiéramos con 15 años”.