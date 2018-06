La nueva controversia sobre los hijos que enardece la guerra entre Brad Pitt y Angelina Jolie

LEA TAMBIÉN

Brad Pitt y Angelina Jolie continúan en una batalla legal por la custodia de sus seis hijos. Casi 20 meses después de que Jolie presentó la solicitud de divorcio, los actores no logran ponerse de acuerdo con respecto a la tenencia de los menores.

Enfurecido por las limitaciones interpuestas por la actriz en cuanto a su contacto con los menores, Brad Pitt debió recurrir a la justicia y un juez dictamino a su favor, estableciendo que Jolie deberá facilitar el acceso de su ex marido a los pequeños o de lo contrario podría perder la tenencia.



Sin embargo, ahora los artistas tienen un nuevo tema de discordia. Angelina quiere que dos de sus hijos participen junto a ella del reparto de la segunda entrega de Maléfica pero su ex pareja le ha negado el permiso.



"Se niega a que Shiloh y Knox aparezcan en Maléfica 2", reveló una fuente cercana a la revista Us Weekly y agregó: "Los niños están siendo usados como armas arrojadizas".

Escena de la película Mr. and Mrs. Smith. Foto: outnow.ch

La pareja mantuvo una relación durante 12 años que inició durante el rodaje de la película Mr. and Mrs. Smith en el 2004, cuando el actor todavía estaba casado con la actriz Jennifer Aniston de quien se divorció en el 2005.



Pitt y Jolie se casaron en el 2014, a pedido de sus seis hijos y dos años más tarde anunciaron su separación. Tienen tres niñas y tres varones de 16 años o menos, de los cuales Jolie busca la custodia exclusiva.