El consumo moderado de alcohol también acorta la vida, según estudio

Los valores orientativos de consumo de alcohol son en muchos países demasiado altos, según un nuevo estudio, que señala que consumir más de 100 gramos de alcohol puro por semana -cinco copas y media de vino o 2,5 litros de cerveza- acorta la esperanza de vida.

Según explica un equipo internacional de investigadores en la revista 'The Lancet', además ese consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.



En muchos países los valores orientativos de consumo de alcohol, es decir, el valor máximo tolerable, están muy por encima de los 100 gramos. En Estados Unidos se establece que un hombre puede consumir 196 gramos y una mujer 98, y en España, Canadá, Italia y Portugal también son demasiado elevados.



El equipo de investigadores analizó 83 estudios de 19 países industrializados en los que participaron casi 600 000 personas que consumen alcohol regularmente.



Los estudios se centraban en la cantidad de alcohol que tomaban y observaron a los participantes durante al menos un año.



En el análisis de datos, los autores tuvieron en cuenta la edad, el sexo, el consumo de tabaco, la diabetes y otros factores relacionados con las enfermedades cardiovasculares.



Los resultados mostraron que a partir de los 100 gramos de alcohol por semana se acorta la esperanza de vida tanto en hombres como mujeres. Además, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sin que en este caso se diferencien valores máximos.



"El principal mensaje de esta investigación para la salud pública es: si bebe alcohol, un consumo más bajo puede ayudarle a vivir más y a reducir su riesgo de sufrir varias enfermedades cardiovasculares", dice la autora principal, Angela Wood, de la Universidad de Cambridge.



Según la investigación, el consumo elevado de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de sufrir infartos, insuficiencias cardíacas, hipertensión y un aneurisma de aórta terminal. Sin embargo, también va acompañado de un riesgo más bajo de sufrir infartos no mortales.



El coautor Dan Blazer, de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, pide a los médicos que informen de ello a sus pacientes. "Este estudio ha demostrado que el consumo de alcohol en una cantidad que estaba considerada como segura, en realidad está relacionada con una esperanza de vida más corta y varias consecuencias perjudiciales para la salud", destaca.

Michael Roerecke, de la Universidad de Toronto, quien no participó en el estudio, señaló que el alcohol conlleva muchos peligros para la salud: "Cualquier consumo de alcohol está relacionado con un riesgo (...) Especialmente en mujeres cualquier consumo va unido a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Muchos no son conscientes de que que el riesgo de sufrir cáncer, no solo de mama sino de boca y esófago, es mayor".