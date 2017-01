‘Tips’ para planificar mejor sus viajes en el 2017

La declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que el 2017 sea signado como el Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo abrió varias oportunidades para viajar. Si desea aventurarse hacia el mundo, a continuación le presentamos algunos ‘tips’.

Lo primero que tiene que hacer es decidir cuándo viajar y a qué destino. Según Evelyn Chávez, representante de la agencia de viajes Sol Caribe, lo ideal es planificar con tres meses de antelación, ya que se puede acceder a promociones en boletos aéreos y a paquetes especiales.



Un informe del portal CheapAir.com, que analizó a casi tres millones de itinerarios en los Estados Unidos, concluye que el tiempo mínimo para adquirir boletos de avión con tarifas reducidas, es de 54 días .



Un estudio realizado por The Wall Street Journal, en cambio, analizó los movimientos de venta de 10 aerolíneas y concluyó que el día ideal para reservar los vuelos son los martes a partir de las 15:00, aunque advierten que los lunes por la noche también se puede encontrar precios cómodos para ello.



Si busca conocer otras rutas hacia el destino que eligió y comparar precios, las páginas Optifly, Kayak y Despegar.com son una buena alternativa.



Para el portal Booking.com, la demanda turística de destinos que respeten a su entorno ambiental está en constante crecimiento y 2017 no será la excepción; sin embargo en Ecuador, los destinos caribeños siguen siendo una opción de buena acogida, como lo reconoció Evelyn Chávez.



Según ella, Panamá se ha tornado en un destino de alta demanda por los ecuatorianos, al ser un país de transición para quienes se decantaron por realizar un crucero, ir al Caribe, llegar hacia Cancún, y de paso realizar compras mientras alistan la continuación de su viaje internacional.



En la actualidad, las agencias de viaje nacionales buscan cerrar las ventas de las promociones que prepararon para carnaval, a destinos como Punta Cana en República Dominicana, Cartagena en Colombia, Isla Margarita en Venezuela, Cancún en México y Aruba en las Antillas Holandesas.



Según la Organización Mundial del Turismo, 956 millones de turistas realizaron viajes internacionales en los primeros nueve meses del 2016. Para la Organización de Turismo del Caribe, cerca de 12 millones escogieron a esta zona dentro de su agenda vacacional del año pasado. Ambas organizaciones esperan que estas cifras se mantengan o sean superadas.



En cambio, si desea evitar los trámites para la obtención de un visado, en la página web de la Cancillería figuran 43 países que no exigen al ecuatoriano este documento o que, a su vez, limitan el tiempo de visita entre dos y tres meses.

En cuanto al tipo de cambio, el dólar se mantiene como una moneda fuerte en la región. Solo Panamá, donde cada dólar equivale a un balboa, es el país donde se equipara en su valor; mientras que en Colombia (2 956 pesos por cada dólar), Chile (669 pesos) y Jamaica (127,9 dólares jamaiquinos), son los países donde se tiene mayor poder adquisitivo.