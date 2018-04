Tres artistas internacionales visitan el país en abril del 2018

Tres conciertos internacionales marcan la oferta musical del país, en este abril del 2018. La cantante chilena Mon Laferte, el intérprete español Pablo Alborán y la artista estadounidense Demi Lovato alistan los mayores éxitos de sus producciones musicales, para presentarlos ante el público ecuatoriano.

El Centro de Convenciones Mall del Río, en Cuenca, será el escenario para el primer recital que la compositora Mon Laferte brindará en Ecuador, este jueves 5 de abril del 2018.



En diálogo con este Diario, la artista se confesó emocionada y expectante por su visita. Adelantó que hará un recorrido musical por sus cinco álbumes: ‘La chica de rojo’, ‘Desechable’, ‘Tornasol’, ‘Mon Laferte’ y ‘La Trenza’.



Además, interpretará su más reciente sencillo Antes de ti, en medio de un show sentido y teatralizado. La encargada de abrir el concierto será Paola Navarrete, joven cantante guayaquileña en proyección.



La autora de melodías como Tu falta de querer y Si tú me quisieras también tendrá una cita musical con el público quiteño, que se desarrollará este viernes 6 de abril del 2018 en la Plaza Belmonte.



El sábado, llegará al corazón de Guayaquil, para presentar una gala musical que poblará de potencia y sentimiento al Centro de Convenciones de la capital costera. Los tres recitales se iniciarán a las 20:00.



Pablo Alborán repetirá, por segunda ocasión, la experiencia de cantar frente a su fanaticada quiteña.



El artista malagueño, que se arma de una identidad musical romántica, llegará al Coliseo General Rumiñahui, este sábado 7 de abril, con su Tour Prometo, título de su nuevo material discográfico.



Canciones como No vaya a ser, Saturno y Prometo se destacan en el disco, que transita por temas como la cotidianidad, la vida en pareja, la familia.



Aseguró que el público será testigo de su evolución musical, pues ha decidido fusionar la balada con los ‘beats’ del pop. Asimismo, interpretará un repertorio variado, en el que no faltará Solamente tú, sencillo que lo catapultó a la escena internacional. La cita comenzará a las 20:00.



En el marco de su exitosa gira ‘Tell me you love me World Tour 2018’, la cantautora Demi Lovato retornará al país el próximo 28 de abril, a las 19:00.



En medio de un regreso arrollador a los escenarios y el lanzamiento de su documental ‘Simply Complicated’, la cantante de Sorry not sorry promete un concierto integral con los sencillos que conforman ‘Tell me you love me’, su sexto álbum de estudio.

Una de las sorpresas confirmadas para el encuentro es la participación de DJ Khaled como telonero del concierto, que tendrá lugar en el coliseo General Rumiñahui.