Aerosmith, Incubus y Walk the Moon se presentarán el 15 de septiembre en Quito

Aerosmith regresará a Ecuador, tras cinco años de ausencia. En su cuenta de Instagram, la agrupación de los 'chicos malos de Boston' publicó "última vez en Quito", al confirmar su concierto en el estadio Olímpico Atahualpa el próximo 15 de septiembre de 2017 como parte del Rock & Shout. Aerosmith se presentará en Quito en compañía de las bandas Incubus y Walk the Moon.

El concierto también se dio a conocer en Facebook, en la página Aerosmith en Ecuador. Esta será la gira de despedida de la banda liderada por Steven Tyler.



La empresa Music & Business informó que la preventa de boletos para el club de fans de Aerosmith se abrirá este miércoles 31 de mayo, a las 10:00, en la página web de TicketShow. Para el público general, la preventa estará disponible a partir del jueves 1 de junio de 2017, en el mismo sitio web y en los locales físicos de TicketShow, ubicados en el CCI, El Bosque, El Recreo y Almacenes Rickie.

Como parte del cartel de rock, llegará por primera vez a Ecuador Incubus, la icónica banda liderada por Brandon Boyd, presentando su más reciente trabajo discográfico, ‘8’. Este disco, el octavo de estudio de Incubus, fue producido por Skrillex y lanzado en abril de 2016.

El cartel lo completará Walk the Moon, la agrupación autora de éxitos como Anna Sun. Actualmente está con la promoción de su último álbum, ‘Shut Up And Dance’, con el cual se posicionaron en importantes listas de Billboard.