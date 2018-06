La banda finlandesa The Rasmus confirma concierto en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Es oficial: la agrupación finlandesa de rock alternativo The Rasmus tocará -por primera vez- su repertorio en suelo ecuatoriano, en el marco de su gira internacional The Dark Matters Tour. Lo confirmó el músico Lauri Ylönen, vocalista y compositor del conjunto, por medio de un video, de 14 segundos de duración dinfundo en Facebook este 21 de junio del 2018.

El concierto de la célebre agrupación está previsto para el próximo 17 de noviembre del 2018, en el Centro de Convenciones de El Teleférico, en Quito. La cita será a las 20:00.



Con más de 24 años de recorrido musical, la banda de Helsinki, compuesta por la voz de Ylönen, Pauli Rantasalmi en la guitarra, Aki Hakala en la batería y Eero Heinonen en el bajo, llegó a la escena internacional con ‘The Rasmus’, su álbum debut.



Siguieron trabajos discográficos como ‘Black roses’ y ‘Dead Letters’, disco que consagró al conjunto en la escena del rock/pop gótico. En placas como ‘Hide from the sun’, ‘Playboys’, ‘Hell of a tester’ y ‘Peep’, el conjunto afianzó un estilo melancólico, en el que aflora el 'lado oscuro' de sus integrantes en piezas como In The Shadows, No Fear, First Day of my Life, Justify y Livin' in a World Without You.



‘Dark Matters’ es la más reciente producción de la banda, presentada el pasado 6 de octubre de 2017. Del álbum destaca Wonderman, canción que retrata la infancia del vocalista y los constantes obstáculos que superó para encajar socialmente aun si iba en contra de la corriente.



Después de recorrer naciones como Alemania, Polonia, Francia, Japón y Rusia, The Rasmus llega a la región sudamericana. Alista su repertorio para recorrer también Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y México.

Para el concierto en Quito, se presentan dos localidades: General a USD 49 y VIP a USD 69. Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 26 de junio en TicketShow y Musicalísimo en Quito, Guayaquil y Cuenca.