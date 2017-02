El ‘beat’ de Alesso sonará en Quito

El house y el electro-progresivo son algunos de los géneros que interpretará el DJ sueco Alesso en su primera visita al país. El también productor, de 25 años, se presentará el viernes 24 de febrero en Guayaquil (Centro de Convenciones) y el sábado 25 en Quito (Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana).

Alesso es considerado como uno de los DJ más reconocidos del momento. Se inició en la escena musical cuando, a sus 19 años, entregó un CD al artista Sebastián Ingrosso, integrante del grupo Swedish House Mafia, en Estocolmo.



El joven artista se incorporó al sello discográfico Refune Records y, junto a Ingrosso, creó el tema Calling. Alesso ha hecho ‘remixes’ para reconocidos artistas del mundo electrónico, como Lmfao, Avicii y Dúné, entre otros.



Algunas de las producciones en las que ha trabajado serán incluidas en su siguiente disco de larga duración, que todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento.



Desde su estreno en las consolas, en 2010, el sueco ha grabado los álbumes de corta duración ‘E:P’ (2012) y ‘Dynamite’ (2011). También, constan en su lista de grabaciones algunos importantes sencillos, como Years (con Matthew Koma), Under Control (con Calvin Harris), Cool (con Roy English), Sweet Escape (con Sirena), ID (con Leona Lewis), Crazy (con Conor Maynard) y This Summer (Maroon 5).



En 2015, Alesso estrenó su álbum debut, denominado ‘Forever’, en el que constan canciones como Heroes (We Could Be) y Cool, y dos producciones antiguas, como Under Control y su ‘remix’ de If I Lose Myself, de OneRepublic.



También ha actuado como productor en Numb (de Usher), Every Chance We Get We Run (David Guetta) y Queen of Your Dreams (de Example).



Las entradas para ver a Alesso en vivo están a la venta en los locales de TicketShow. En la capital, este punto de venta está ubicado en el CCI, El Recreo, El Bosque, Scala Shopping y Almacenes Rickie.



Los boletos tienen un costo de USD 40, Playground; 90, VIP; y 150, DNA Box. Las dos primeras localidades son para ver el show de pie y la más cercana al escenario contará con sillas no numeradas. El ingreso del público no tendrá restricción de edad.