Los ‘duros’ del rock sonaron en el Sur

Con un concierto que se celebró en el Parque de Las Diversidades terminó, el sábado 21 de julio del 2018, la decimosexta edición de la Semana del Rock; un evento que este año contó con una serie de shows, talleres, charlas y ferias de emprendimiento alrededor de este género musical.

En el concierto de clausura se presentaron las bandas nacionales Perimetral, Inocencia Perdida, The Psychokiller, Dam, Escarlathia, Mortal Decision, Narcosis, Abadon, Delicado Sonido del Trueno, Resistencia y Eskhaton.



La única banda que formaba parte del cartel y que no se presentó fue Deathwiser, por un retraso en su arribo al escenario. Pablo Rodríguez, uno de los organizadores del evento, dijo que se decidió dejar fuera a la banda para no alterar el cronograma del resto de presentaciones.



Durante la mañana y tarde del sábado, cerca de 1 000 personas llegaron hasta el escenario que se montó en uno de los extremos del Parque de Las Diversidades. Los asistentes podían acceder al escenario luego de pasar un estricto control policial donde eran requisados desde correas hasta pulseras.



Rodríguez sostiene que el control realizado provocó que muchas personas desistieran de entrar al concierto. “En las presentaciones que se realizaron en la Plaza de la República hubo presencia policial pero el control al ingreso no fue tan severo. Eso permitió que en cada presentación haya una media de 500 a 600 personas”.



Como es clásico en este tipo de conciertos la mayoría de personas vestía ropa negra. Muchos lucían camisetas con el logo de bandas extranjeras como Metallica, Slayer, Iron Maiden, Nirvana y Ramones. Varios de ellos eran niños y adolescentes que llegaron de la mano de sus papás.



Uno de los momentos más efusivos de la jornada se produjo durante la presentación de Abadon. Cuando la agrupación subió al escenario el público, que hasta ese momento permanecía sentado, se paró y comenzó a corear a todo pulmón sus canciones. Frente al proscenio el pogo cobró vida con una fuerza inusitada.



Una de las novedades de esta edición fueron los perfomance que varios grupos realizaron en el escenario. Horus armó una pequeña obra teatral que criticaba las corridas de toros; DiabloHuma subió a diez bailarines al escenario, y Los Catzos mezclaron magia y lucha libre en su presentación.

Entre las canciones más coreadas de toda la tarde estuvo En Busca de tu nombre de Abadon. Esta pieza será parte del repertorio que la banda tocará en la próxima edición del festival Rock Sinfónico, que se realizará el próximo 8 y 9 de agosto en el Parque de Las Diversidades.