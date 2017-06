Brasil promulga el Acuerdo de París tras abandono de EE.UU.

El presidente brasileño, Michel Temer, promulgó hoy (5 de junio de 2017) el compromiso de Brasil con el Acuerdo de París en una ceremonia conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente en el Palacio de Planalto en la que reiteró su apoyo a las metas que se impuso el país para mitigar el cambio climático.

"Esta solemnidad es una oportunidad para reafirmar nuestros compromisos y divulgar acciones en favor del medio ambiente. Reitero hoy el firme apoyo de Brasil al Acuerdo de París", afirmó el jefe de Estado en su pronunciamiento.



Pese a que el mandatario no hizo referencias este lunes a la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el Gobierno brasileño divulgó el jueves 1 de junio un comunicado en el que expresó su "decepción" y "profunda preocupación" por la decisión de uno de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo de no cumplir sus compromisos.



"De nuestra parte, cumpliremos las metas ambiciosas y factibles que asumimos. Brasil dará su contribución y estará a la altura de su responsabilidad", afirmó el presidente de uno de los países que también se ubica entre los grandes emisores de gases contaminantes del mundo.



El gobernante del país que alberga uno de los mayores pulmones vegetales del mundo agregó que "el planeta es uno solo y no tenemos segunda oportunidad. El esfuerzo para protegerlo tiene que ser global".



Brasil ya había ratificado en septiembre pasado el Acuerdo de París pero, con la promulgación del documento este lunes por parte de Temer, todos los compromisos pasan a tener fuerza de ley.



Brasil se comprometió en el Acuerdo de París, entre otros, a reducir en un 37 % sus actuales emisiones de gases contaminantes hasta 2025 y en un 43 % hasta 2030, así como a reforestar 12 millones de hectáreas de selvas degradadas y a elevar hasta el 45 % la participación de la energía renovable en la matriz energética del país.



El principal compromiso brasileño se refiere al combate a la deforestación de la Amazonía, cuya tala y quema es la principal fuente de los gases contaminantes emitidos por el país.



En la misma ceremonia de este lunes Temer firmó decretos que amplían algunas reservas ambientales, como el Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros, en el estado de Goiás (centro); la Estación Ecológica do Taim, en Río Grande do Sul (sur); y la Reserva Biológica Unión, en Río de Janeiro (sudeste); así como delimitó el recién creado Parque Nacional de los Campos Ferruginosos, en Pará (norte).



El parque de la Chapada dos Veadeiros, uno de los más importantes del país, tenía 625 000 hectáreas cuando fue creado en 1961, pero su tamaño fue reducido gradualmente hasta 65 000 hectáreas por diferentes gobiernos.



Con la ampliación hasta 240 000 hectáreas anunciada hoy, el parque pasa a proteger 600 nacientes de ríos, 17 especies de plantas y 34 especies de animales amenazadas de extinción.



"Estamos fortaleciendo nuestra biodiversidad al aumentar las áreas de las reservas y al crear un nuevo parque nacional. Estamos garantizando miles de hectáreas para proteger nuestros ecosistemas, nuestras riquezas naturales", dijo.



Temer destacó el anuncio hecho la semana pasada por el Gobierno de que la economía brasileña creció un 1 % en el primer trimestre de 2017 tras dos años seguidos de retracción, que calificó como el fin de la recesión en Brasil.

"El fin de la recesión muestra que el Gobierno adoptó el camino responsable. Y las acciones ambientales de hoy muestran que también escogió el camino de la sustentabilidad", afirmó.