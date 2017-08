Comisión de Justicia pule detalles del proyecto de reformas al Código de la Niñez

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional retomó la tarde de este miércoles 16 de agosto del 2017 el análisis del Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Según el cronograma de esa entidad, hoy se debía analizar el informe para primer debate de la norma. Franklin Samaniego, vicepresidente de ese organismo, manifestó que hasta este viernes tienen plazo para terminar el documento. Luego, este será debatido por la Comisión de Justicia el próximo miércoles y tras ser aprobado pasará al Consejo de Administración Legislativa (CAL). De ahí en adelante se definirá una fecha para el debate en el Pleno.



El legislador indicó que hasta la tarde de hoy quedan dos temas importantes por analizar: las pensiones alimenticias y el régimen de visitas de los progenitores a los hijos. Otros que se trataron con anterioridad en la Comisión de Justicia, desde el 31 de mayo cuando comenzó el análisis fueron la tenencia de los niños, la patria potestad, la rendición de cuentas, las alternativas a la prisión del deudor, etc.



Esta tarde se reunieron únicamente los asambleístas para pulir detalles de la norma. No obstante, antes intervinieron grupos de padres que defienden la custodia compartida, así como de madres que se oponen a que esta sea impuesta.



También el defensor público, Ernesto Pazmiño, quien pidió el archivo del proyecto. De otro lado lo hicieron catedráticos universitarios como Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). De hecho, la Clínica Jurídica de ese centro presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos del Código que abordan las reglas para el ejercicio de la patria potestad y tenencia de los hijos.



Otro de los temas que se han planteado por parte de los grupos de padres es el de la pensión adicional de agosto que se destina a los gastos escolares de inicios de clases. Proponen que el artículo 18 que aborda este tema, del Reglamento del Sistema Integral de Pensiones Alimenticias de la Función Judicial, sea reformado.



La razón: en este mes se recibe únicamente un salario básico adicional de USD 375 y no una pensión completa, lo cual consideran injusto. Samaniego indicó que ese tema se trataría. “No hemos llegado a una resolución sobre este tema".