Coalición de Mujeres pide que sujeto de derechos de la ley sea la mujer 'de todas las edades y diversidades'

El sujeto de derechos, es decir a quien va dirigida la normativa es la mujer. Eso confirmó Mónica Alemán, legisladora de Alianza País, quien preside la Comisión Ocasional, que trabaja en el Proyecto de Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres, considera que no se puede dejar desprotegido a un grupo únicamente por "una marcha, que se desarrolló basada en un conjunto de mentiras". En el proyecto de ley no se habló nunca de aborto ni de vientres de alquiler ni de cambio de orientación sexual. “Fueron mentiras para infundir miedo, terror sobre el rol de la Asamblea y de esta legislación”.



Rosero reitera que el proyecto de Ley debe estar dirigido a las mujeres de todas las edades y de todas las diversidades, incluyendo las indígenas, emigrantes, refugiadas, rurales. Y también las de la diversidad sexual.



Dallyana Passailaigue, legisladora del PSC, también integra la comisión ocasional. Ella dijo la mañana de este lunes 16 de octubre del 2017: “soy pragmática, he propuesto cambiar (las palabras) enfoque de género, para que sea entendido por cualquiera. Lo que se quiere es dar a conocer las desigualdades entre hombre y mujer, voy a pedir que se ponga enfoque de diferentes de hombres y mujeres, que se conozcan cuáles son las relaciones de poder”.



La legisladora responde así a las críticas al proyecto, de quienes enviaron mensajes con el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas en Twitter. Ellos aseguraron que en proyectos de ley que tramita la Asamblea, como ese, se pretendía hablar de derechos de personas Lgbti e incluso dar información a estudiantes sobre la posibilidad de tener otro género. También se aseguró que eso se enseñaba en planteles educativos, lo que fue desmentido por el Ministerio del ramo.



“Si el espíritu de la ley es simplemente combatir la violencia contra la mujer, contra nosotros y que dejen de matarnos, pues entonces esto debe ser aceptado”, opinó Passailaigue. “Es un tema de redacción, espero que no se vea afectado el espíritu del proyecto, que ha causado el levantamiento, con justa razón”.



Sebastián Palacios, de SUMA- Creo, también confirmó que la comisión llegó a la conclusión de remover cualquier término que no deje claro el espíritu de la ley, que es erradicar la violencia. “Esto para que todos los ecuatorianos nos unamos en una ley que pretende erradicar la violencia”.



En cuanto a los términos enfoque de género, Palacios recordó que solo se invita a buscar equidad, a eliminar paradigmas culturales que existen en la sociedad, en el seno de las familias, cuando por ejemplo hay pocos recursos y se decide que solo el hijo varón vaya a la universidad.



La legisladora Mónica Alemán, de Alianza País, que preside la mesa, dijo que no se ha retirado el término “enfoque de género”.

Rocío Rosero recordó que en el artículo 70 de la Constitución vigente se dice que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.



Hasta mañan,a martes 17 de octubre, Rosero esperaba enviar un documento pulido, en el que se recogen los aportes dados para la construcción de esta ley. La Coalición de Mujeres envió un proyecto y el Presidente de la República otro. Con ambos insumos se ha trabajado en el informe para primer debate. El 25 de noviembre debería estar aprobado el proyecto, a propósito del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer.