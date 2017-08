Los diálogos sobre cultura se realizarán en 26 ciudades

Con el encuentro, que se realizará mañana (9 de agosto de 2017) desde las 09:00, en las instalaciones del Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, termina la primera etapa del Diálogo Nacional por la Cultura, una serie de conversatorios con los actores del sector propuesta por el Ministerio de Cultura.

Estos diálogos comenzaron el 1 de agosto en Guayaquil, y han incluido reuniones en Tena, Loja, Cuenca, Esmeraldas y Madrid. Dentro de la dinámica de estos encuentros se ha trabajado a partir de cuatro ejes: patrimonio, artes e innovación, memoria social y emprendimientos.



Los artistas y gestores culturales que han participado en estos diálogos se han dividido en nueve mesas: patrimonio material, inmaterial, artes escénicas, musicales, literarias, cinematográficas, plásticas, diseño y artes aplicadas.



Andrea Nina, viceministra de Cultura y Patrimonio, sostiene que la idea de estos diálogos es generar insumos sobre temas pendientes en el sector cultural vinculados a estas nueve mesas de trabajo, para la creación de una agenda de políticas públicas en esta área.



En este contexto, más de 400 actores y gestores culturales, presentan hoy, a las 10:00, en La Estación, una carta pública dirigida al presidente Lenín Moreno para solicitarle que se transparente la gestión y la documentación que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha elaborado para la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura.



Rafael Barriga, gestor cultural y uno de los firmantes del documento, sostiene que el plazo para la evaluación sectorial terminó hace mucho tiempo. “No pretendemos pedir reformas a la ley porque eso provocaría un empantanamiento en el sector. Lo que estamos pidiendo es que se cumplan los plazos que se establecen en las transitorias de la ley”.



Una de las cosas que tiene preocupado a este grupo de artistas y gestores culturales es que se han vencido los plazos para la creación de los institutos. “La creación de los institutos es importante porque nada en el sector, según lo establecido en la ley, se puede mover sin ellos. Sin institucionalidad el Sistema Nacional de Cultura no funciona”, sostiene Barriga.



Nina argumenta que el Ministerio de Cultura en los próximos días concretaría la creación del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad.



La afiliación al Seguro Social es otra de las preocupaciones de actores y gestores culturales. Según la ley, se tiene que establecer un régimen especial para el sector. Ivis Flies, músico y otro de los firmantes de la carta a Moreno, sostiene que es importante que se cumpla esta afiliación para que personas como Juan García o Segundo Nazareno no sigan muriendo en el abandono.



La Viceministra de Cultura y Patrimonio confirma que hasta el momento ningún actor o gestor cultural ha accedido al régimen especial estipulado en la ley. “Durante este tiempo, hemos trabajado en la metodología para firmar el convenio con el Instituto de Seguridad Social para que los actores del sector accedan a una afiliación especial”.



Otro de los puntos que propone la carta es que se reforme el Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura. “Pedimos que ese documento, al no haberse socializado (NdlR: difundido) ni transparentado sea construido conjuntamente con todos los actores del sector”.

El Ministerio de Cultura tiene planificado empezar la segunda etapa de estos diálogos nacionales en septiembre. Nina comenta que en total se tiene planificado visitar 26 ciudades, incluida Nueva York, y que el diálogo en el sector cultural debe continuar.