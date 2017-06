‘Cine Terapia’ recibe pacientes de América Latina

Actores, directores, productores y críticos de cine son algunos de los ‘pacientes’ que pasan por consultorio de ‘Cine Terapia’, la primera producción original de QubitTV, la plataforma de VOD (Video bajo demanda, por sus siglas en inglés).

Este es un programa creado con la idea de abrir un nuevo espacio para hablar sobre los gustos, aversiones, pasiones y proyectos de los profesionales del séptimo arte en América Latina. QubitTV se estrena como productor de contenidos, con una primera temporada dividida en 14 capítulos, de entre 4 y 8 minutos cada uno, producidos durante tres semanas de rodaje, en una locación diseñada como un consultorio.



Un espacio, cuyo extravagante decorado incluye algunos objetos personales de Javier Porta, director del Festival de Cine de Buenos Aires (Bafici), curador de contenido de la plataforma y, desde ahora, presentador de este programa al que lo ha definido como una “microficción”, diseñada para los más extraños casos de cinefilia crónica.



Uno de los primeros pacientes en pasar por el diván de Porta fue el director ecuatoriano Diego Araujo, quien se encuentra en la etapa final de su nueva película ‘Agujero Negro’. Otro de los ‘pacientes’ fue el actor ecuatoriano Víctor Arauz, quien acudió motivado por una intensa obsesión con el cine de Tim Burton y en particular con la cinta ‘El gran pez’, estrenada en el 2003. “Cuando la veo siento como que si viviera en esa peli”, dice el intérprete tratando de describir uno de sus síntomas.



Arauz asegura que su obsesión por el cine nació a muy temprana edad y que se refleja en un interés particular por películas independientes, como ‘Trainspotting’ (1996), ‘Taxi Driver’ (1976) o ‘Ed Wood’ (1994). Obras que han llevado al actor ecuatoriano a pensar en su vida como si se tratase de una comedia negra.



En el episodio correspondiente, dice Arauz, se hace una alusión a esta película y a la filmografía de Burton. El programa se trabajó a partir de una estructura narrativa desarrollada en un guión, pero también de los gustos o fobias reales propuestos por cada uno de los invitados. “Con estas propuestas se armaba esta ficción con una base real, pero llevada a la exageración”, explica Porta.



Otro de los cineastas que acudió al consultorio de Porta fue el realizador chileno Che Sandoval, quien aceptó la consulta, incluso antes de saber a qué tipo de tratamientos y técnicas se exponía. El director de ‘Te creis la más linda’ explica que “el peor síntoma de la cinefilia crónica son las ganas de estar al día con todo las películas que lee que son las grandes películas del año”, de las que se lleva gratas sorpresas o profundas decepciones, provocándole una suerte de sentimientos encontrados.



Tras la consulta, Sandoval califica al ‘cine-terapeuta’ como un tipo “engreído”. “Cuando lo veo atendiendo otros pacientes me parece muy divertido, pero cuando me toca a mi ir a terapia, voy con mucho miedo”, dice el cineasta, en tono de broma, sobre la producción del episodio que le tocó protagonizar.



Tanto Arauz como Sandoval definen a este nuevo programa como una buena oportunidad para hablar y mostrar otra faceta del cine latinoamericano y la gente que trabaja en esta industria en desarrollo. Califican como un gran acierto, el tono de humor que adoptó el programa, alejándose del clásico formato de entrevistas al estilo ‘late show’.



Los 14 episodios del programa están disponibles en QubitTV. Además, los usuarios podrán acceder clips temáticos y a una recomendación realizada por cada ‘paciente’, acerca de esas películas que consideran fundamentales en su relación con el cine.