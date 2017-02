Estos son algunos de los filmes eróticos que dejaron su huella en el cine

Flores, una cena y la esperanza de una reconciliación. Parece un escenario con alta probabilidades de romance y un buen plan en la antesala del 14 de febrero, pero también resultó ser una buena idea para convertir el intenso romance entre Anastasia Steele y Christian Grey en una secuela, con la que aspira a repetir el éxito en taquilla de la primera entrega.

Dakota Johnson y Jamie Dornan se reencuentran el set de rodaje para protagonizar el segundo episodio de ‘Cincuenta sombras’, que esta vez prometen ser ‘Más oscuras’. El anunciado cambio de tono de la historia basada en las novelas de E. L. James viene de la mano de James Foley, quien reemplaza a Sam Taylor-Johnson en la dirección.



Esta segunda producción retoma la historia en el momento en que Anastasia decide alejarse de Christian, luego de que el inicial magnetismo que surgió entre la pareja se transformara en un peligroso juego de dominación sexual. Circunstancia que fue objeto de polémica, no solo por las relaciones de poder y género implícitas, sino también por el tratamiento visual de las escenas íntimas frente a la cámara.



En su intento por empezar una nueva vida, Anastasia consigue empleo en una editorial, donde conoce a Jack Hyde (Eric Johnson), un jefe que intentará seducirla a toda costa. Por su parte, Christian no pierde la esperanza de reconquistarla. Pero la posibilidad de una reconciliación tendrá su costo: “sin reglas, castigos ni más secretos”, sentencia Anastasia en los videos promocionales, donde se puede ver que la cinta no abandona la carga erótica, con la que se identificó desde el inicio.



Un erotismo que también tiene sus referentes en el terreno del ‘blockbuster’, donde a veces la curiosidad puede más que la calidad o la crítica que factura una producción que se arriesga a transitar la delgada y relativa línea del pudor y la imagen explícita. Algunas cintas incluso han dejado escenas que se conservan en la memoria de la cultura popular y que no han cesado de replicarse en otros productos de la industria, desde el mismo cine hasta en famosas series de animación.

Una de aquellas, por ejemplo, es el sensual baile que protagonizó la ganadora del Oscar, Kim Basinger, en ‘Nueve semanas y media’ frente a Mickey Rourke, al ritmo de la canción You can Leave your Hat on. Tan sugestivo, como la escena en la que Sharon Stone dejó sin habla a Michael Douglas durante un interrogatorio, en ‘Instinto básico’.



Otras cintas han puesto en debate el tema de la clasificación y la censura con escenas tan arriesgadas como las que se ven en ‘Striptease’ o ‘Showgirls’, donde el desnudo es parte de una trama guiada por el drama, el poder y la intriga. Las exigencias del guión, incluso han llevado a actores como Demi Moore, Natalie Portman, Keanu Reeves, Channing Tatum o Matthew McConaughey a dejar a un lado los prejuicios y la ropa para imprimir un alto grado de sensualidad a sus interpretaciones.