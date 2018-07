¿Cuánto cobró Luis Miguel para contar su vida en la serie? 

LEA TAMBIÉN

La serie de Luis Miguel es un verdadero éxito a escala mundial, a tal punto que superó las expectativas de los responsables de la producción de la misma.

Por eso, seguramente poco les debe doler en este momento a los productores el hecho de haber tenido que desembolsar USD 5 millones para que el cantante aceptara que se narrara la historia de su vida.



Según difundió el portal mexicano Quién, la astronómica cifra fue revelada al diario mexicano Reforma por Carlos Bremer, presidente de VALUE, el grupo financiero detrás de la producción de la serie.



"Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar/ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (en referencia a Luis Miguel) no aceptaría menos de USD 10 millones, a él le pagaron por la primera temporada más de USD 5 millones. Creo que no se debe aceptar nada menor al doble o al triple", añadió con respecto a la realización de una segunda temporada.



"Yo digo que es 100% que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan, Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero hay que negociar bien", analizó el inversionista, quien también aprovechó para confesar que también se encuentran negociando con Diego Boneta y Óscar Jaenada, protagonistas de la serie.

"Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va haber?", resaltó Bremer, quien reveló que la serie ya fue vendida a Televisa para ser trasmitida por televisión abierta.



Por último, el mecenas confesó que planea realizar un festejo con el 'Sol de América' y aquellos que lo apoyaron en su momento más difícil para celebrar el sorprendente éxito del proyecto.



"Le quiero hacer una cena con todos los que estuvimos en un principio, ya la estoy armando. Estarán Carlos Slim Domit, el Canelo (Álvarez), Miguel Alemán Magnani, Antonio Cué, Alejandro Soberón, el torero Enrique Ponce y otros grandes amigos de Luis Miguel", concluyó.