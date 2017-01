Científicos de la Universidad de Óregon estudiaron a los shuar

En el 2009, el Departamento de Antropología de la Universidad de Óregon, Estados Unidos, presentó un estudio en el que analizaba los indicadores de crecimiento de los niños shuar en etapa escolar.

Con este trabajo, los miembros de este cuerpo académico inauguraban The Shuar Health and Life History Project, una iniciativa investigativa que ponía bajo la lupa a esta nacionalidad amazónica.



A través de entrevistas, análisis de comportamiento, toma de datos, trabajo de campo y demás, este proyecto busca conocer, académicamente hablando, cuál es la realidad en la que viven los distintos miembros de la comunidad shuar ecuatoriana. Las investigaciones, además, ponen de relieve las relaciones entre esta comunidad y los colonos en su proceso de adaptación a la vida Occidental y el cuidado de sus modos de vida ancestrales.



Por medio de la página web www.bonesandbehavior.org/shuar/, los investigadores implicados en estos estudios presentan, paulatinamente, los documentos, publicaciones científicas, entre otros, que se desarrollan luego de explorar la zona shuar de la provincia de Morona Santiago.



Según se expone en el sitio web del proyecto, esta iniciativa está enfocada en comprender como el desarrollo económico y los cambios culturales en la región han influenciado en los patrones históricos de vida y salud de los shuar. Para ello, a este territorio acuden psicólogos, antropólogos, nutricionistas y demás, quienes elaboran sus estudios con la colaboración de universidades ecuatorianas.



Desde su primera publicación, como parte de este proyecto han salido a la luz 17 estudios científicos en los que se han tratado temas como el crecimiento físico shuar, knemometría de esta población, riesgo de osteoporosis, fermentación de la chicha, horticultura, etc. Estas investigaciones han aparecido en medios especializados como el American Journal of Human Biology, el Jorunal of Physiological Anthopology, y otros.



Hasta ahora, la investigación de la Universidad de Óregon cuenta con aproximadamente 15 años de datos antropológicos. Scientific American, uno de los medios de divulgación científica más reconocidos del mundo, calificó a este proyecto como uno de los más inovadores en materia de investigación interdisciplinaria.



Junto a los trabajos de gran manufactura como las publicaciones científicas, este proyecto ha alimentado otros 91 documentos académicos entre disertaciones, trabajos de grado y conferencias.



Ello implicó que más de un centenar de investigadores y tesistas entren en contacto con datos obtenidos en Morona Santiago.

Los fondos para la investigación de este proyecto, según consta en el sitio web, provienen de instituciones como la National Science Foundation (EE.UU.), así como de agencias ecuatorianas e investigadores colaboradores.