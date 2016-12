Investigadores argentinos ocupan Ministerio de Ciencia por recortes

Investigadores, docentes y estudiantes argentinos ocuparon este viernes 23 de diciembre de 2016 la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología para protestar por una reducción del 10% de los fondos destinados al sector en el Presupuesto para 2017, según indicaron organizadores de la protesta.

La disminución de la partida supondrá que ingresen 60% menos de investigadores en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), comentó Efe la becaria posdoctaral de la entidad Victoria García.



"Soy una de las involucradas directamente en este conflicto porque me evaluaron positivamente, desde el punto de vista académico científico, para ingresar en el Conicet. Sin embargo, me veo expulsada y, en los hechos, despedida por el recorte que se está llevando adelante" aseguró.



Según explicó García, entrar en el Consejo permite la inserción laboral de "manera estable" de los investigadores que desarrollan proyectos científicos en condiciones "laborales precarias".



"Estamos desde el lunes aquí (...) en una toma en defensa de 489 compañeros que han pasado todas las diferentes evaluaciones y que sin embargo el Conicet se niega a incorporar", aseguró la secretaria general de la asociación gremial docente de la Universidad de Buenos Aires, Liliana Cheloto.



A su juicio, la toma ha sido un "éxito" porque lograron que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva argentino, Lino Barañao, accediera a recibirlos. En opinión de Cheloto, la postura del Ministerio evolucionó a lo largo de la semana y hoy prometió recibirlos para negociar la incorporación de los investigadores al organismo.



Cheloto afirmó que mientras que el Gobierno no dé una respuesta seguirán "firmes" en la toma del edificio. A lo largo de la tarde, las asociaciones de investigadores y docentes se reunieron con miembros del Ministerio para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que termine con la ocupación del Ministerio.