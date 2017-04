Los 32 kilómetros de ciclovías se mostraron en una exposición por la Semana de la Sostenibilidad

El ciclopaseo fue el escenario para varias actividades por la Semana de la Sostenibilidad la mañana de este domingo, 23 de abril del 2017. Uno de estos eventos fue la exposición sobre las ciclovías que se encuentran habilitadas en el Distrito Metropolitano de Quito y que tienen la finalidad de incentivar el uso de la bicicleta como forma de transporte.

La exposición se montó en una carpa ubicada en la intersección de las calles Amazonas y Jorge Wasghington, en el norte de la capital. Allí, funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) abordaban a los peatones y ciclistas que hacían un alto en el recorrido.



Según Damián Kientz, de la Epmmop, son varios los beneficios del uso de la bicicleta. Entre ellos está el ahorro de combustible, el ejercicio que mejora la salud, viajes más rápidos y el cuidado del medio ambiente. Estos temas fueron los que se abordaron como parte de la exposición.



Los datos de la Epmmop muestran que, al momento, hay 32 kilómetros nuevos de ciclovías que se sumaron a los 14 kilómetros que existían en la ciudad. Para aprovecharlas, los funcionarios del Municipio explicaban no solo dónde se ubican sino la nueva señalética colocada para el respeto de esas rutas exclusivas.



Para César Narváez, quien salió al ciclopaseo en compañía de su hija pequeña, el habilitar ciclovías es importante para recurrir a otra forma de moverse que no sea el vehículo. "La bicicleta es el mejor invento que hay. Yo la uso porque es un tema de salud y medio ambiente", dijo.



Otra visitante de la exposición fue Mariuxi Salazar. Para ella no solo es cuestión de ciclovías sino de trabajar en la cultura vial. "La ciudad es peligrosa para los ciclistas y peatones. Tenemos la idea de que el vehículo tiene siempre la prioridad", comentó.



La muestra de la Epmmop estará abierta hasta las 13:30. Esta actividad forma parte de las 22 organizadas por el Municipio en coordinación con varias instituciones y colectivos en el marco de la Semana de Sostenibilidad.



El programa por la sustentabildad se extenderá hasta el viernes próximo. Está coordinada por Conquito y es parte de un evento más grande que se celebra en 22 países de Iberoamérica.