De Chuck Berry a Jerry Lewis, las estrellas que se apagaron en 2017

De imprescindibles pioneros como Chuck Berry a auténticos genios de la comedia como Jerry Lewis, el cine y la música vieron también cómo en 2017 fallecieron estrellas de la talla de Fats Domino, Tom Petty, Roger Moore, Jonathan Demme o Jeanne Moreau.

Resulta difícil medir el impacto y la huella en el rock and roll de Chuck Berry, uno de los primeros mitos de este estilo de música efervescente y juvenil que cambió de raíz la música popular en el siglo XX.



Autor de temas inolvidables como Johnny B. Goode o Maybellene, Chuck Berry falleció a los 90 años en su domicilio a las afueras de San Luis (EE.UU.).



Como también es imposible cuantificar el peso que para la comedia disparatada de muecas, tropiezos, equívocos y disfraces tuvo Jerry Lewis, uno de los máximos exponentes de este estilo, que murió a los 91 años.

Jerry Lewis murió en su domicilio de Las Vegas este domingo 20 de agosto del 2017, según la revista Variety. Foto: archivo AFP



Actor, director, productor, guionista y artista total, Lewis formó una pareja memorable del humor junto a Dean Martin y dejó para la posteridad filmes 'The Bellboy' (1960) o 'The Nutty Professor' (1963).



En un registro completamente diferente, el de la elegancia y la finura de todo un agente 007, el cine lloró también la pérdida a los 89 años del británico Roger Moore, protagonista de 'Live and Let Die' (1973) y 'The Spy Who Loved Me' (1977) y el actor que más veces se puso en la piel de James Bond.

Roger Moore, que interpretó en siete ocasiones al mítico agente británico, murió a los 89 años. Foto: www.srf.ch



Otro ilustre y respetado intérprete inglés como John Hurt, conocido por largometrajes como 'Alien' (1979) o 'The Elephant Man' (1980), sucumbió al cáncer a los 77 años.



Era un actor de culto, al igual que Jeanne Moreau, musa de la 'Nouvelle Vague' y mito del cine francés, una enigmática actriz y cantante Jeanne Moreau que trabajó casi hasta el final de sus 89 años y que está en la historia del cine por haber participado en joyas del séptimo arte como 'Jules et Jim' (1962).



Y la televisión estadounidense despidió a todo un icono femenino como Mary Tyler Moore, que falleció a los 80 años y que con 'The Mary Tyler Moore Show' se convirtió en un emblema de la mujer moderna e independiente.



Más joven, con 73 años, nos dejó Jonathan Demme, director de 'The Silence of the Lambs' (1991) una de las tres películas -junto a 'It Happened One Night' (1934) y 'One Flew Over the Cuckoos Nest' (1975)- que han ganado los cinco Oscar considerados más importantes: mejor película, director, actor, actriz y guion.

El realizador Jonathan Demme, de 73 años, padecía un cáncer de esófago. Foto: archivo AFP



De mirada afilada e imponente presencia como la de un 'cowboy', el actor y escritor Sam Shepard, guionista de 'Paris, Texas' (1984) e intérprete de 'The Right Stuff' (1983), también murió a los 73 años.



Mientras que el cine de terror dijo adiós a dos brillantes maestros del género como George A. Romero ('Night of the Living Dead', 1968) y Tobe Hooper ('The Texas Chain Saw Massacre', 1974; y 'Poltergeist', 1982).



Martin Landau, ganador del Oscar por la cinta 'Ed Wood' (1994) fue otro de los rostros conocidos que se fueron en 2017, un año que despidió a otros artistas de la pequeña y la gran pantalla como Harry Dean Stanton, Miguel Ferrer, Emmanuelle Riva, Anita Pallenberg, Bill Paxton, Frank Vincent o Michael Nyqvist.



Y el mundo latinoamericano sufrió una gran pérdida, la del actor argentino Federico Luppi, un nombre no exento de polémica por sus declaraciones a tumba abierta y presencia elegante en medio siglo de películas, con títulos como 'Un lugar en el mundo' (1992), 'Sol de otoño' (1996), 'Martín (Hache)' (1998) o 'Cronos' (2006).



A los melómanos de medio mundo les rompió el corazón el inesperado fallecimiento a los 66 años de Tom Petty, un enorme exponente del rock estadounidense más intenso y apasionado y el autor de himnos como American Girl y Free Fallin.

Tom Petty murió el pasado 2 de octubre de 2017 a los 66 años tras sufrir un paro cardíaco. Foto: Instagram Tom Petty



Los fans del sonido atormentado del grunge tuvieron que despedir a Chris Cornell, cantante de Soundgarden o Audioslave, que se suicidó a los 52 años en Detroit (EE.UU.).



Amigo íntimo de Cornell y líder de la banda superventas de nu metal Linkin Park, el vocalista Chester Bennington también se quitó la vida a los 41 años en Los Ángeles.



De un estilo totalmente diferente, maestro del piano más juguetón de los inicios del rock, Fats Domino, firmante de canciones para la eternidad como Blueberry Hill, murió a los 89 años en su amada y natal Nueva Orleans.



No faltaron los motivos para que los fans del rock echaran alguna lágrima ya que 2017 despidió a los conocidos guitarristas Gregg Allman, de Allman Brothers Band; Malcolm Young, de AC/DC; J. Geils, de The J. Geils Band, y Walter Becker, de Steely Dan.



Así como al dios del rock francés, Johnny Hallyday, las figuras del country Glen Campbell y Don Williams, el 'crooner' Al Jarreau, el talento del soul Charles Bradley, el rapero Prodigy -del dúo Mobb Deep-, y la estrella del pop juvenil de los años 70 David Cassidy.