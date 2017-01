Christina Ricci cree que no hay igualdad para mujeres en Hollywood

La actriz estadounidense Christina Ricci cree que las mujeres siguen siendo tratadas de forma distinta a los hombres en la industria cinematográfica.

"Hollywood refleja lo que sucede en la sociedad. ¿Cuál es un indicador de la igualdad? Que ya no haga falta hablar de ella", dijo a dpa. "Mientras sigamos hablando de que las mujeres no ocupan las mismas posiciones en Hollywood, no tenemos igualdad de derechos", afirmó en referencia a los salarios y la variedad de papeles.



"Imagínese que un actor consagrado debe interpretar al esposo del papel principal femenino. Seguro no encontrará a nadie que quiera hacer ese papel", apuntó.



La actriz de Hollywood Reese Witherspoon se había quejado hace poco de que las mujeres son retratadas en muchas películas sólo como esposas o parejas de hombres.



Ricci estrena el viernes 27 de enero la serie 'Z: The Beginning of Everything' por Amazon, en la que interpreta a Zelda Fitzgerald (1900-1948), esposa del escritor Scott Fitzgerald ('The Great Gatsby').



La también escritora se sentía opacada por su marido y pasó cuatro años de su vida en psiquiátricos.